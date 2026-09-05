San Pablo Burgos completa plantilla con un fichaje de casi 100 partidos en la NBA

El mercado de la Liga Endesa encara sus últimos movimientos con los equipos terminando de perfilar sus plantillas para una temporada de máxima exigencia. En el caso del San Pablo Burgos, el conjunto castellano continúa reforzando su proyecto para afrontar el regreso a la competición nacional y su participación en la EuroCup.

San Pablo Burgos se refuerza con Sekou Doumbouya

Sekou Doumbouya regresa a la Liga Endesa para convertirse en una de las piezas importantes del nuevo proyecto del San Pablo Burgos. El ala-pívot guineano, que fue elegido en el puesto 15 del Draft de la NBA de 2019, aportará experiencia a la plantilla y ya conoce el baloncesto español tras su paso por el MoraBanc Andorra.

En su etapa en Andorra, Doumbouya promedió 11,3 puntos y 4,5 rebotes en 19:51 minutos por partido, además de 10,1 créditos de valoración en la ACB. Su polivalencia le permitirá actuar tanto de ‘cuatro’ como de ‘cinco’, una versatilidad especialmente valiosa para un Burgos que afrontará una temporada con competición nacional y EuroCup.

La trayectoria de Sekou Doumbouya hasta San Pablo Burgos

Sekou Doumbouya comenzó muy joven su trayectoria profesional en Francia, pasando por Poitiers y Limoges antes de dar el salto a Estados Unidos. Su progresión le llevó a ser elegido en el puesto 15 del Draft de la NBA de 2019 por Detroit Pistons, donde disputó dos temporadas antes de pasar por Brooklyn Nets y Los Angeles Lakers. En total, jugó 96 partidos en la NBA, con unos promedios de 5,6 puntos y 2,8 rebotes.

Tras su experiencia en Estados Unidos, Doumbouya regresó a Europa y, después de destacar con el Roanne francés, aterrizó en el MoraBanc Andorra en la temporada 2024/25. Ahora vuelve a la ACB con el San Pablo Burgos, que, con su fichaje, ya cuenta con 13 jugadores del primer equipo, además de Joaquín Taboada, que tiene ficha del filial pero trabaja en dinámica del primer equipo junto al resto de los pupilos de Fisac. Una plantilla larga y con recursos para afrontar con garantías una temporada marcada por la doble competición.