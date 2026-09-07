Nikola Mirotic se queda sin equipo y sopesa una decisión drástica mientras Baskonia espera

Pocos jugadores del calibre y la experiencia de Nikola Mirotic permanecen libres en el mercado de la Euroliga. Sin embargo, a 7 de septiembre, el hispano-montenegrino, uno de los grandes referentes del baloncesto europeo durante la última década, continúa sin equipo. Según informa LaCentralACB en X, Mirotic estaría valorando tomar una importante decisión de futuro ante la falta de ofertas que terminen de convencerle.

Mirotic a punto de la retirada

El gran objetivo de Nikola Mirotic desde su regreso de la NBA siempre ha sido el mismo: conquistar la Euroliga. Lo buscó como gran líder del Barça Basket de Jasikevicius, volvió a intentarlo en el Olimpia Milano de Ettore Messina y posteriormente apostó por el AS Mónaco. Sin embargo, ninguna de las aventuras terminó con el desenlace esperado, especialmente la última, marcada por los problemas económicos del conjunto monegasco pese a contar con una plantilla que había despertado grandes expectativas.

Ahora, varios meses después de que arrancara la temporada baja en la Euroliga, Nikola Mirotic continúa sin equipo. El ala-pívot internacional español estaría valorando incluso una decisión drástica: retirarse del baloncesto y poner fin a su carrera a los 35 años. No se trata, por el momento, de una decisión definitiva, pero esta posibilidad ha ido cobrando fuerza con el paso de las semanas ante el escenario que se ha encontrado en el mercado.

Baskonia busca su fichaje

Ha sido un verano extraño alrededor de Nikola Mirotic. El ala-pívot de Podgorica tenía decidido abandonar el AS Mónaco y su situación despertó el interés de varios clubes de Euroliga, pese a que su salario se encuentra entre los más elevados del continente. Hapoel Tel Aviv, Valencia Basket y Fenerbahce llegaron a incluir su nombre en sus respectivas agendas, aunque ninguno terminó de concretar su incorporación. A día de hoy, el Baskonia parece haberse convertido en el club que más está apretando para hacerse con sus servicios.

El Baskonia necesita incorporar nuevos perfiles para reforzar su juego interior tras la marcha de Khalifa Diop rumbo a los Cleveland Cavaliers, y Nikola Mirotic encajaría a la perfección en sus planes. El principal obstáculo, sin embargo, sería económico: para que la operación pudiera llegar a buen puerto, el ala-pívot tendría que aceptar una rebaja considerable respecto al salario que ha percibido durante los últimos años.