¡Pugna por un pívot! Barça Basket y Baskonia lo tienen entre ceja y ceja

El mercado de fichajes de Baskonia y Barça Basket aún no está cerrado. A pesar de las llegadas ya completadas, aún hay posiciones por apuntalar. Además, en ambos casos, la búsqueda de un cinco de nivel es crucial. En este sentido, los dos equipos que han tenido varias contiendas este verano podrían acabar volviendo a pugnar por un jugador NBA.

Con el mercado de fichajes Euroliga acotado, Barça Basket y Baskonia miran en la NBA

Baskonia y Barça Basket se las han visto y deseado este verano en el mercado de fichajes. Las situaciones de Paolo Galbiati y Xevi Pujol fueron motivo de disputa. En este sentido, es paradigmático que ambas direcciones técnicas tengan la vista puesta en el mismo jugador, en este caso Norchad Omier. Los dos equipos parecen seguir líneas similares en cuanto a estilo y no extraña que los perfiles predilectos converjan.

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1. Christian Koloko (2’13m, ’00) 🇨🇲

2. Vlad Goldin (2’13m, ’01) 🇷🇺

3. Norchad Omier (2’01m, ’01) 🇳🇮

4. Enrique Freeman (2’06m, ’00)

5. Tolu Smith (2’11m, ’00)

6. CJ Huntley (2’11m, ’02)

7. Oscar… pic.twitter.com/1DW1d0afiN — Javier Molero (@JavierMoleroo) July 27, 2026

Ya hace tiempo que Barça Basket y Baskonia peinaban el mercado de fichajes NBA. A los culés se les abrió la puerta de Daniel Theis tras los contratiempos económicos que vive ASVEL Villeurbanne. Sin embargo, la opción del alemán parece compleja porque compite con grandes potencias económicas. De los diferentes nombres que han estado en las agendas de catalanes y vitorianos, el portal Encestando ha informado que es uno de los nombres favoritos en ambas entidades.

¿Cómo juega Norchad Omier?

Norchad Omier es un center verdaderamente bajo de estatura. A priori, muchos podrían pensar que Barça Basket y Baskonia están buscando en el mercado de fichajes el típico perfil atlético, dinámico y capaz de jugar abierto y defender agresivo en pick and roll. Sin embargo, lejos de esa idea, el americano es un jugador muy particular.

Barça Basket y Baskonia parecen seguir buscando perfiles en el mercado de fichajes que encajen en ese juego físico y dinámico que planean plantear. A pesar de ello, Norchad Omier es un center menos móvil de lo que un 2 metros suele aportar. Su juego se basa en un gran uso del cuerpo y de los pivotes para hacerse sitio. Es un jugador con gran lectura del pick and roll y del mano a mano. Una tipología que puede ser muy útil para planteamientos de juego colectivo como los que plantean los dos conjuntos.