La revolución Barça Basket no ha acabado con varios fichajes todavía por decidir

Una de las reconstrucciones más ambiciosas que se recuerdan en los últimos años en los despachos del Barça Basket está en marcha desde hace semanas. La dirección deportiva ha apostado por perfiles que encajan en la hoja de ruta diseñada por Xevi Pujol, combinando jugadores de rendimiento inmediato con piezas de futuro que puedan crecer dentro del sistema de Aleksander Sekulic. Sin embargo, la revolución azulgrana todavía no ha llegado a su punto final y la gran incógnita sigue abierta: ¿qué necesita aún el Barça para cerrar definitivamente su plantilla?

Completar el juego interior del Barça Basket

Hace apenas unas semanas, la sensación en el Palau era de bloqueo y de cierta parálisis en el mercado, pero la situación ha dado un giro radical. Tras el anuncio de la llegada de Olivier Nkamhoua, el Barça Basket encadenó una serie de movimientos con las incorporaciones de Justin Robinson, Agustín Ubal, Stanley Umude, Tyrese Martin, Umoja Gibson y Olek Balcerowski.

Sin embargo, la reconstrucción azulgrana todavía no ha llegado a su punto final. El tándem formado por Xevi Pujol —cuya llegada oficial al Barça Basket está prevista para el 1 de agosto— y Mario Fernández continúa trabajando en los despachos con el objetivo de completar un juego interior que todavía necesita nuevas piezas.

La salida de Moses Wright, que finalmente decidió aceptar la propuesta de Olimpia Milano, y la más que posible marcha de Tornike Shengelia rumbo al Dubai Basketball de Xavi Pascual obligan al Barça Basket a volver al mercado en busca de dos nuevos jugadores para la posición de cuatro. La planificación del juego interior pasa ahora por encontrar dos perfiles que encajen en el nuevo proyecto azulgrana, mientras el club cuenta con que Mohamed Dabone pueda asumir el rol de tercer pívot de la rotación si se resuelven todos los trámites administrativos necesarios para un jugador menor de 16 años.

Plantilla larga para Sekulic

Sekulic quiere disponer de una plantilla amplia, con 15 jugadores más la presencia de Mohamed Dabone, consciente de la exigencia de un calendario cargado de partidos durante buena parte del curso. En estos momentos, el Barça Basket cuenta con doce fichas profesionales y los despachos trabajan para incorporar dos o tres piezas más que permitan completar la rotación.

El margen de maniobra, eso sí, está condicionado por la normativa de extracomunitarios, ya que las dos plazas disponibles ya están ocupadas. Por este motivo, los próximos movimientos deberán centrarse en jugadores con pasaporte europeo o con condición Cotonú para poder encajar en la estructura del nuevo proyecto azulgrana.

Tosan Evbuomwan el siguiente

Con parte del presupuesto todavía disponible, el próximo movimiento del Barça Basket apunta a ser la llegada de Tosan Evbuomwan, un jugador con experiencia reciente en la NBA y la G League. El ala-pívot británico encaja en el perfil buscado por la dirección deportiva como relevo de Tornike Shengelia y completaría la rotación del puesto de cuatro junto a Olivier Nkamhoua.

En los últimos días también había ganado fuerza la posibilidad de un regreso de Rolands Smits al Palau Blaugrana, aunque esta opción parece haberse enfriado definitivamente. Del mismo modo, un posible retorno de Nikola Mirotic, una de las grandes opciones del mercado Euroliga, estaría prácticamente descartado.

Roster Barça Basket 2026-27