El ‘robo’ de Xavi Pascual al Barça Basket en el mercado de fichajes

El mercado de fichajes del Barça Basket vive un torbellino de noticias. La temporada no ha sido positiva en lo que a títulos se refiere. La llegada de Xavi Pascual insufló aire, pero no acabó de solventar los problemas de base. El rendimiento de muchos jugadores no ha sido el esperado. Sin embargo, uno de los pocos que dio el do de pecho fue Tornike Shengelia, para muchos el mejor jugador del curso.

Xavi Pascual se lleva al jugador más determinante del Barça Basket

Tornike Shengelia ha sido para muchos el mejor jugador de la temporada en el Barça Basket. Más allá de dejar grandes números, el georgiano se echó el equipo a la espalda durante muchos tramos. Su juego al poste bajo fue una de las herramientas más utilizadas. Además, se ganó a los aficionados con su entrega y su capacidad competitiva. Sin embargo, ya hace tiempo que tenía pie y medio fuera. Se confirman los peores vaticinios.

TOKO SHENGELIA se va a DUBÁI



Xavi Pascual se lleva al georgiano a su nuevo proyecto. https://t.co/2aKvYiNpMa — Gerard Solé (@gsole14) July 25, 2026

El portal Encestando ha publicado la marcha del jugador del Barça Basket a Dubai BC. Ya se conocía que Tornike Shengelia se encontraba buscando un proyecto potente a nivel deportivo y dónde mejor que junto al técnico que acaba de sacar una de sus mejores versiones, incluso en el ocaso de su carrera. Xavi Pascual podrá volver a disfrutar de Tornike Shengelia, uno de sus jugadores predilectos.

Tornike Shengelia, un movimiento que se veía venir

Los rumores de adiós de Tornike llevan tiempo en el candelero. Por el momento parecía que Olympiacos tomaba la delantera, pero finalmente ha sido el conjunto dirigido por Xavi Pascual. Dubai BC parecen estar oteando el mercado de ala-pívots, sobre todo tras conocerse las informaciones relativas a otro ex del Barça Basket, Mario Hezonja. El asunto venía tomando cada vez más forma.

La salida del Barça Basket de Tornike Shengelia no solo parecía tomar forma por las informaciones vertidas. Los culés llevan tiempo apuntalando la posición de cuatro. Además, lo han hecho con jugadores de tipologías muy similares a la del georgiano. Olivier Nkamhoua y Tosan Evbuomwan son dos ala-pívots físicos y que están cómodos en un nivel de contacto alto. Si bien no están contrastados al nivel del veterano jugador de Tiflis, son apuestas que podrían ser interesantes en el largo plazo.