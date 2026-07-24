“Si yo estuviera en su lugar, iría a Miami”: un excompañero de LeBron James le aconseja sobre su futuro

Doce años después de su salida de Miami, LeBron James aparece regularmente entre los candidatos a un regreso a Florida, mientras su decisión sigue sin llegar. Preguntado sobre la incertidumbre que rodea a su excompañero, Chris Bosh se prestó al juego de las predicciones. A sus ojos, el “King” se equivocaría si no volviera a South Beach en favor de ciudades como Cleveland, San Francisco o incluso Filadelfia.

“No sé adónde va a ir, porque no hemos hablado de eso, pero ya lo he dicho en el pasado: si yo estuviera en su lugar, iría a Miami“, explicó el doble campeón de la NBA con el Heat. “Estaba bromeando cuando lo publiqué en redes sociales, pero simplemente quería decir en broma: ‘Saben, cuando uno envejece y está listo para retirarse, va a Miami. ¡Eso no es algo que uno invente!’ En este caso… ya se puso a jugar golf, puede jugar y hacer su recorrido. Además, ya conoce muy bien el lugar.“

This is what every contending team can offer LeBron James:



Miami Heat: up to $7 mil

Cleveland Cavaliers: $6.1 mil MLE or $3.9 vet min.

Golden State: $3.9 vet min.

76ers: $3.9 vet min.

Denver Nuggets: $3.9 vet min.

Minnesota Timberwolves: $3.9 vet min.



Miami can offer the most… pic.twitter.com/fhImImKVwT — Sammy Profeta (@profeta_sammy) July 10, 2026

¿Un esquema similar al de los “Heatles”?

En Miami, Pat Riley y Erik Spoelstra siguen ahí, como en la época de LeBron James, pero un nuevo sheriff ha llegado recientemente a Florida: Giannis Antetokounmpo. Una asociación que le permitiría al “King” hacer menos esfuerzo a los 41 años, mientras que Bam Adebayo también estaría presente para aliviarlo.

“Creo que una asociación entre él, Giannis y Bam sería muy interesante. Me parece que encaja perfectamente y todavía tendrían margen para hacer otros ajustes, como atraer tiradores y construir alrededor“, detalló el interior retirado. “Al mismo tiempo, ya hemos visto este esquema en el pasado, con dos jugadores capaces de atacar la pintura: Dwyane Wade y LeBron James. Sería prácticamente lo mismo. Ya saben qué sistemas anunciar y cómo jugar en ataque. Así que puede seguir siendo competitivo allí, mientras disfruta del estilo de vida que conlleva. Eso es lo que haría en su lugar.“

El legado de LeBron ya está construido

Y no cuenten con Chris Bosh para insinuar que una “mala” decisión podría influir en la imagen o el legado de LeBron James, quien ya no tiene nada que demostrar en la NBA.

“Creo que su legado y su reputación ya están construidos“, explicó el miembro del Hall of Fame. “Creo que a estas alturas, la única pregunta es qué es lo que él quiere. Hay tantos factores a considerar, como la familia, sus deseos y sin duda también sus intereses financieros… Además de seguir siendo competitivo. Creo que algunas personas se concentran demasiado en esta noción de legado, porque les gustaría que su legado fuera el de ellos. Pero no funciona así, y él se ha ganado el derecho de tomar su propia decisión. Sin querer hacer un juego de palabras…“