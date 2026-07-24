Viene de la NBA pero no es Ndiaye ¿Cómo juega el último fichaje de Valencia Basket?

El mercado de fichajes de Valencia Basket es uno de los más complejos del panorama europeo. Los taronjas han tenido que ver salir a sus estrellas ‘clausulazo’ tras ‘clausulazo’. La dificultad para recomponer un equipo ganador es máxima, más, sin el líder de su banquillo. Sin embargo, la línea continuista del conjunto con Xavier Albert facilita las cosas.

El Valencia Basket tiene clara la línea a seguir en el mercado de fichajes

El Valencia Basket decidió apostar por la continuidad de Xavier Albert y el mercado de fichajes está siendo en consecuencia. El estilo Pedro Martínez ha sido insignia del equipo. En este sentido, tomar la vía de un miembro de su staff asegura que, al menos una parte, perdure. De hecho, si se examinan nombres que han ido sonando, como el propio Eli Ndiaye, está claro que el ritmo y la agresividad van a mantenerse. Tras el movimiento de ficha del Real Madrid los taronjas se movieron por Mo Gueye.

🧡 Benvingut, Mo!



Cas 👉 Valencia Basket incorpora a su juego interior a Mo Gueyehttps://t.co/QHFSzU2wZ2



Val 👉 Valencia Basket incorpora al seu joc interior a Mo Gueyehttps://t.co/5vhV85D5nD



Eng 👉 Valencia Basket adds Mo Gueye to its frontcourthttps://t.co/gQI26UBaCZ pic.twitter.com/y55HKF64yt — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 23, 2026

Eli Ndiaye era una de las piezas de deseo del mercado de fichajes del Valencia Basket. El ex del Real Madrid es un perfil muy móvil, físico y con muy buen juego sin balón. Los madridistas igualaron la oferta en su derecho a tanteo, además lo hicieron in extremis. Los valencianos no tardaron en reaccionar y en el día de hoy anunciaron el traspaso de Mo Gueye, un perfil similar.

Asi juega Mo Gueye

El Valencia Basket tenía que reforzar en el mercado de fichajes su posición de ala-pivot. La salida de Jaime Pradilla dejó a los taronjas sin su cuatro titular. También otro jugador importante en ese rol, Braxton Key abandonó la capital del Turia. Los valencianos han sumado a filas para suplirles a Mo Gueye, un ala-pívot con una pequeña experiencia NBA y con un físico portentoso.

La última incorporación de Valencia Basket en el mercado de fichajes es un jugador muy particular. Mo Gueye es un perfil muy físico y muy agresivo defensivamente. Además, un especialista en cargar el rebote ofensivo, el ABC del estilo del cuadro. Su versatilidad física permitirá a Xavier Albert seguir dinamizando sus transiciones, también para jugar muchas situaciones de fintas de bloqueo, patrones para los que unos pies ágiles son clave.