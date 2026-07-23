El Real Madrid cierra su ‘4’ ideal: oficializa un fichaje y le asesta otro portazo al Valencia Basket

El Real Madrid de baloncesto sigue ejecutando punto por punto el rediseño de su plantilla. Tras hacer oficial la incorporación del ala-pívot finlandés Mikael Jantunen —un movimiento que ya adelantamos en Solobasket—, la dirección deportiva blanca asestará su tercer “portazo” veraniego al Valencia Basket al igualar antes del viernes 24 de Julio a las 23:59 la oferta presentada en el derecho de tanteo por Eli John Ndiaye. De este modo, los despachos madridistas amarran el regreso del canterano en formación y vuelven a frenar los planes del conjunto taronja, al que ya arrebataron este mercado a Pedro Martínez y Jaime Pradilla.

Ndiaye: de recurso secundario a pieza de valor real

El regreso de Ndiaye ha pasado de ser una opción remota a una prioridad absoluta en Concha Espina. La grave lesión de Usman Garuba (fuera de las pistas casi toda la temporada por una rotura del tendón de Aquiles) y la reestructuración del perímetro han revalorizado la figura del hispano-senegalés.

A sus 21 años, Ndiaye aporta dos condicionantes clave: es cupo de formación y conoce a la perfección las exigencias del club. Tras un año en la G-League enrolado en los College Park Skyhawks (donde promedió 8,1 puntos y 6,9 rebotes antes de sufrir una lesión de hombro), el interior regresa a la Liga Endesa con mayor envergadura física y ritmo de juego.

La química táctica: ¿Por qué encajan dos ‘4’ tan distintos?

La convivencia en la posición de ala-pívot entre la finura de Jantunen y la exuberancia física de Ndiaye ofrece a Pedro Martínez un abanico de recursos tácticos complementarios:

Jantunen, amenaza exterior y lectura: El finés actúa como el “4 abredefensas” (en el argot un “stretch four”) idóneo para el libro de jugadas de Martínez. Su tiro de tres obliga a las defensas a salir de la zona, generando espacio para que pívots puros como Edy Tavares, Damien Jones u Olivier Sarr. Además, su capacidad para pasar tras continuación corta agiliza la circulación de balón.

🎙️ Jantunen: “Puedo ayudar al Real Madrid a ganar”. pic.twitter.com/JbfP95JYD4 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 22, 2026

Ndiaye, agresividad y cambio defensivo: Aporta el perfil del “cuatro y medio” físico. Su envergadura le permite cambiar con garantías en todos los bloqueos, su switch defense es endiabladamente rápido, y presionar a campo abierto. En ataque, su fuerte es el rebote ofensivo para conceder segundas opciones, un pilar innegociable en los equipos de Pedro Martínez.

Una pintura “saturada” de versatilidad

Con la llegada oficial de Jantunen y la retención de Ndiaye, la rotación interior del Real Madrid queda completamente configurada. Ambos compartirán posición con Gabriel Deck, Chuma Okeke y Jaime Pradilla, configurando un puesto de ‘4’ donde todos los integrantes pueden amenazar desde la larga distancia y adaptarse a ritmos de juego asfixiantes. El Madrid cambia el talento individual del pasado para construir un bloque interior muy potente físicamente, versátil y diseñado a la medida exacta de su nuevo entrenador.