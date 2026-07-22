La tentadora oferta de Zeljko a una estrella del Real Madrid: El jugador lo tiene claro

El pasado mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto generó mucha expectativa. Sin embargo, la temporada, con sus luces y sus sombras, no terminó de ser lo que se esperaba. Los recién llegados: Theo Maledon, Trey Lyles o Chuma Okeke pusieron su granito de arena, pero no fue suficiente. Este verano la plantilla apunta a revolución, habrá que ver quiénes continúan.

Panathinaikos quiere pescar en el Real Madrid Baloncesto

El Real Madrid Baloncesto está viendo como varias de sus estrellas están siendo tentadas en el mercado de fichajes. El adiós de Mario Hezonja ya es un vacío difícil de llenar, pero es que Facu Campazzo o Gaby Deck parecen estar también bajo la atenta mirada de otros clubes. Una de las noticias del día tiene que ver con uno de los recién llegados a la capital de España, Theo Maledon, que parece ser pieza de deseo del Panathinaikos de Zeljko Obradovic.

Según informaciones de Sergio Martínez Urcelay, comentadas en su canal de YouTube, Theo Maledon fue tentado por Panathinaikos, que estaba dispuesto a retribuirle una cantidad de dinero mayor que la que el francés cobra en el conjunto blanco. Sin embargo, parece que el jugador no está dispuesto a salir del Real Madrid Baloncesto en el actual mercado de fichajes. Theo Maledon, acorde a lo comentado, querría triunfar en su actual club.

Theo Maledon: luces, sombras y una ‘amenaza’

La temporada de Theo Maledon ha tenido tramos mejores y peores. El jugador llegó al Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes con vitola de estrella Euroliga. El base-escolta francés era la referencia ofensiva de ASVEL Villeurbanne. En su primer curso en el combinado blanco no ha acabado de ser un puntal del equipo, más allá de grandes actuaciones puntuales.

ℹ️ Como hemos contado hoy en el DIRECTO en nuestro canal de YouTube, Panathinaikos ha querido intentar este verano el fichaje de Théo Maledon y le ponía más dinero de lo que el francés cobra en el Real Madrid.



Más allá de que tendrían que haber negociado con el Real Madrid, los… pic.twitter.com/H2ZafUriQh — Sergio Martínez Urcelay (@Sergio11Mtnez) July 21, 2026

Una de las cuestiones que más intriga genera es el nuevo reparto de roles. El Real Madrid Baloncesto parece tener entre ceja y ceja sumar en el mercado de fichajes un combo potente en anotación. La manija hasta el momento ha estado llevada por Andrés Feliz y Facu Campazzo y Theo Maledon con más presencia en el dos. De los tres quizás haya sido el menos consistente y un aterrizaje en la capital podría relegarle en la rotación. Eso sí, por perfil, podría ser uno de los hombres de Pedro Martínez. La afinidad del técnico catalán por jugadores de esta tipología es de sobra conocida y podría cambiar su sino.