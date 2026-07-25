¿Adiós a Tornike Shengelia en el Barça Basket? Los motivos de la ruptura

El Barça Basket volvió a competir por debajo de lo esperdo. La entidad ya acumula tres temporadas sin ganar un solo título y ya prepara una revolución. Esta campaña muchos jugadores han rendido por debajo de lo esperado. Sin embargo, también los ha habido que han tirado del carro. Tornike Shengelia ha sido para muchos el mejor jugador del equipo desde su llegada. Ahora, su adiós parece próximo.

Un adiós doloroso en el Barça Basket

Tornike Shengelia viene de ser para gran parte de la afición el mejor jugador de la temporada en el Barça Basket. Más allá de los números, su presencia en la generación era trascendental y su juego al poste bajo era una de las armas más conocidas del conjunto. El veterano jugador está teniendo ofertas importantes este verano y parece, sobre todo observando las llegadas, que tiene pie y medio fuera.

Lideratge, treball i ambició. Sekulić 2028. pic.twitter.com/gBW1bfuDdH — Barça Basket (@FCBbasket) July 22, 2026

Al margen de lo que se sabe del entorno de Tornike Shengelia, la realidad es que las llegadas de Olivier Nkamhoua y de Tosan Evbuomwan parecen decir mucho de cómo está la situación. Ambos refuerzos juegan en su posición y ambos, además, comparten algunas de sus características, como la dureza en los contactos. Además, las informaciones que se han ido conociendo sobre los motivos no auguran una continuidad.

Los motivos de la ruptura entre Tornike Shengelia y el FC Barcelona

La situación de Tornike Shengelia en el Barça Basket lleva tiempo en la prensa. Sin embargo, por el momento había mucha incertidumbre sobre las razones de una ruptura entre dos partes que parecían haber funcionado bien juntas. Según ha publicado el periodista Ernest Macià, el georgiano estaría con pie y medio fuera y los motivos no serían económicos, como muchos habían especulado, si no del estado de proyecto.

Feta per bategar junts 💙❤

La primera equipació 2026/27 ja és aquí.@nikebasketball pic.twitter.com/Dqr394UQYS — Barça Basket (@FCBbasket) June 30, 2026

Otro de los motivos para el adiós de Tornike Shengelia con el que muchos habían especulado era la debacle en el mercado de fichajes. Sin embargo, el Barça Basket ya había cogido velocidad de crucero con refuerzos y mucho podrían pensar que eso cambiaría las tornas. Sin embargo, parece que la verdadera razón por la que el georgiano busca equipo es porque quiere ir a un cuadro con opciones de levantar el título de la Euroliga.

Su avanzada edad le sitúa a las puertas de una retirada y parece querer coger un último tren para hacerse con el título de la Euroliga. El Barça Basket es un proyecto nuevo interesante, pero que podría necesitar de tiempo para acabar de conformarse. El periodista catalán informó que parece que este sí que sería el verdadero motivo del extraño movimiento que parece que acabará cayendo.