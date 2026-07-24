¿Mario Hezonja se queda? Lío legal con la situación de la estrella del Real Madrid Baloncesto

El culebrón del mercado de fichajes en el Real Madrid Baloncesto es indudablemente el que rodea a Mario Hezonja. El croata llevaba tiempo escuchando cantos de sirena y, finalmente, su adiós era inminente. Las informaciones sobre el pago de su cláusula NBA inundaron la prensa y el club hacía planes sin él. Sin embargo, las tornas han cambiado.

La situación con la estrella del Real Madrid Baloncesto da un vuelco

La salida de Mario Hezonja del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes en dirección a la NBA parecía inminente. La cláusula se ejecutó in extremis y su adiós estaba lejos de estar en duda. Tanto es así que el Real Madrid Baloncesto ya incorporó a Pradilla y Jantunen, además de haber igualado el tanteo por Ndiaye. No obstante, las informaciones publicadas por Diario AS señalan problemas burocráticos con la ejecución.

😠 Sois conscientes de que lo de Hezonja puede acabar como el rosario de la aurora, verdad? En tribunales, y que el Madrid tendría las de ganar si tensa la cuerda. Básicamente, el jugador no ha cumplido los requisitos para acogerse a la cláusula de salida a la NBA



▪️No ha… pic.twitter.com/dhz4tRolvE — Víctor Colmenarejo (@karusito83) July 22, 2026

Las informaciones vertidas tanto por Diario AS como por webs especializadas como Encestando hablan de varias circunstancias que podrían tirar el movimiento de la estrella del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes por tierra. Por un lado, Mario Hezonja habría ejecutado la cláusula, pero no habría abonado la cantidad en tiempo. Por otro, no habría equipo NBA detrás de la operación, sino que estaría ahora buscando franquicia de destino.

El futuro de Mario Hezonja

Todo apunta a que Mario Hezonja tendría más visos de salir en dirección a Dubai BC que a la NBA. El pago de la cláusula parece proceder del propio jugador, sin franquicia NBA detrás. Por ello, muchos se preguntan si fue una aventura que salió mal o ha tratado de ahorrarle un buy-out al equipo dubaití. Por el momento el Real Madrid Baloncesto no se ha despedido de él en redes y sigue figurando como integrante en la web. Todo ello, cuatro días después de la ejecución de la cláusula.

Acorde a las informaciones de Encestando el Real Madrid Baloncesto ya se habría reunido con el nuevo agente del jugador y ‘rey’ del mercado de fichajes Euroliga Misko Raznatovic. Según lo aportado por el medio, las conversaciones no habrían ido bien. Si bien parece poco probable que Mario Hezonja juegue la próxima campaña de blanco, sí que podría desembocar en un litigio.