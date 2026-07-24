¿Qué futuro le espera a Anthony Davis en los Wizards?

Considerado intransferible por la directiva, el pívot había tranquilizado a sus dirigentes sobre su motivación antes del Draft, después de haber expresado públicamente dudas sobre el futuro de la franquicia. Un proyecto en el que se implica cada vez más.

Los Wizards preparan conversaciones con Davis

Según HoopsHype, Washington tiene la intención de abrir negociaciones con “AD” sobre una posible extensión de contrato, ya que será elegible a partir del 6 de agosto. En el escenario máximo, Davis podría firmar una extensión por hasta $275 millones en cuatro años.

The Washington Wizards want to sign Anthony Davis to a long-term deal but will NOT give him a max contract 😳



Davis becomes extension eligible on August 6th. Will he eventually request a trade?



(via Brett Siegel) pic.twitter.com/1AAUZ9EeT6 — Basketball Forever (@bballforever_) July 23, 2026

Sin embargo, no está claro que los Wizards estén dispuestos a ofrecerle esa cifra, considerando que Anthony Davis tiene serias dificultades para mantenerse sano: apenas 29 partidos disputados desde febrero de 2025. Un problema real que sus estadísticas : 20.4 puntos, 11.1 rebotes, 2.8 asistencias, 1.7 tapones y 1.1 robos de promedio, no son suficientes para hacer olvidar.

El factor LeBron y la competencia externa

Llamado a formar una dupla temible en la pintura junto a Alex Sarr la próxima temporada, el campeón de 2020 era un objetivo tanto de los Warriors como de los Blazers este verano.

The Golden State Warriors have expressed trade interest in Anthony Davis



Per @MikeAScotto pic.twitter.com/MsZG1mhEeu — Chef curry (Parody) (@baby_face_goat) July 22, 2026

Según Yahoo! Sports, LeBron James podría, retrasar el anuncio de su nueva franquicia para ver si alguno de sus pretendientes estaría en condiciones de fichar después a Davis, o incluso a Kyrie Irving. Una hipótesis más que alimenta la incertidumbre alrededor del futuro de Anthony Davis, pese a la voluntad de los Wizards de conservarlo.