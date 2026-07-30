Barça Basket dice adiós a Koloko: estos son los pívots NBA que ‘siguen’ como opción

Christian Koloko era uno de los pívots que figuraban en la lista del Barça Basket para reforzar el juego interior. Sin embargo, el camerunés de 26 años continuará en la NBA tras disputar 122 encuentros entre Raptors, Lakers, Grizzlies y Hawks después de alcanzar un acuerdo por una temporada con los New Orleans Pelicans, tal y como ha adelantado Michael Scotto.

Las opciones NBA para el cinco del Barça Basket

El egresado de los Widlcats de Arizona y número 33 del Draft de la NBA de 2022 seguirá en Estados Unidos, dejando al Barça Basket sin una de las opciones que manejaba para apuntalar la pintura. El club azulgrana deberá reactivar ahora la búsqueda de un pívot, con la mirada puesta en los jugadores que aún podrían salir de la NBA para ponerse a las órdenes de Aleksander Sekulic.

Drew Timme

Se trata de un perfil diferente al de Christian Koloko, aunque su versatilidad le permite alternar las posiciones de ala-pívot y pívot. Drew Timme continúa sin encontrar un contrato garantizado en la NBA tras su paso la pasada temporada por Los Angeles Lakers y los South Bay Lakers de la G League, donde firmó unos notables promedios de 23,9 puntos y ocho rebotes por encuentro.

Formado en los Bulldogs de Gonzaga y convertido en una de las grandes estrellas del baloncesto universitario estadounidense en los últimos años, la prioridad de Timme sigue siendo hacerse un hueco en la NBA. Sin embargo, ante la falta de oportunidades, el interior estadounidense podría plantearse dar el salto a Europa y afrontar su primera experiencia internacional.

Dwight Powell

Otra alternativa capaz de desenvolverse tanto en la posición de ala-pívot como de pívot es el canadiense, aunque su prioridad sigue siendo encontrar una nueva oportunidad en la NBA después de acumular 768 partidos de Regular Season y 44 apariciones en Playoffs.

A sus 35 años, parece complicado que decida afrontar por primera vez una aventura lejos de la liga estadounidense, especialmente después de haber defendido las camisetas de Boston Celtics y Dallas Mavericks, franquicia que incluso valora la posibilidad de ofrecerle una extensión por una temporada más. Sin embargo, su experiencia, físico y conocimiento del juego podrían convertirle en una opción atractiva para algún proyecto de Euroliga con un contrato de un año, siguiendo un camino similar al que podría emprender Russell Westbrook.

Drew Eubanks

Posiblemente sea uno de los perfiles que mejor encajarían en el sistema de Aleksander Sekulic para el Barça Basket 2026-27. El pívot formado en Oregon State, con una amplia experiencia NBA tras disputar 434 partidos de Regular Season entre San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers y Sacramento Kings, también espera una nueva oportunidad en la liga estadounidense.

Sin embargo, a sus 29 años podría valorar un cambio de escenario en busca de un papel más protagonista, con un posible desembarco en la Euroliga como una alternativa atractiva. La pasada temporada, defendiendo la camiseta de los Kings, Eubanks promedió 5,2 puntos y tres rebotes por encuentro.