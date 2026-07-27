Real Madrid y Barça Basket en plena revolución táctica: Las incógnitas de dos nuevos proyectos

Los dos transatlánticos de la Liga Endesa ACB, Real Madrid Baloncesto y Barça Basket han tenido una temporada accidentada. Valencia Basket y Baskonia pusieron en jaque su hegemonía y la Euroliga tampoco acabó de solucionar la debacle en España. Tras una temporada en blanco, los dos conjuntos buscan un lavado de cara y la incertidumbres sobre su nueva era tiene en vilo a sus aficionados.

Real Madrid Baloncesto y Barça Basket apuestan por tener una identidad colectiva

El baloncesto en Europa está mutando a velocidad de crucero. Por un lado, muchos pueden llegar a pensar que en la era de los aclarados y el juego a campo abierto la individualidad prima a la hora de construir. Sin embargo, el desarrollo de este modelo de juego implica la necesidad de una plantilla comprometida para otorgar este contexto. Imprimir el ritmo y generar los espacios requiere de una idea conjunta muy asentada. Barça Basket y Real Madrid Baloncesto se suman al carro.

Early Low post (mirad el rápido saque de fondo de Valencia) poniendo el balón en zona de riesgo con 18 segundos de posesión pic.twitter.com/aWtiXtJI2o — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) June 5, 2026

El Real Madrid Baloncesto es, posiblemente el que haya dado el vuelco más importante en cuanto a cambio de paradigma. Pedro Martínez viene de triunfar con uno de los equipos más carismáticos en lo que a idea de juego se refiere. Su ritmo y juego en transición, su política de cargar rebote y su agresividad defensiva construyeron toda una idiosincrasia sobre el Valencia Basket. Su modelo es innegociable y pronto se verá cómo se acomoda al club de la capital madrileña.

El Barça Basket no ha apostado por un técnico con un estilo tan paradigmático en cuanto al estilo, pero quizás sí que haya mucha transformación en cuanto a idea de juego respecto a Xavi Pascual. A Aleksandar Sekulic siempre le ha caracterizado su gestión de grandes ‘egos’. Sin embargo, también es un entrenador de la nueva escuela, como bien contó Klemen Prepelic en Jijantes FC: “Es un entrenador moderno, de nueva era. Cuando llegó a Dubái cambió la dinámica del equipo y fue clave para ganar la Liga Adriática. Es una persona de trato excelente, que prioriza al jugador”.

Lavado de cara en la plantilla lo qué se puede esperar de los nuevos nombres

Si el cambio en el banquillo del Real Madrid Baloncesto ha sido más abrupto, en lo que a plantilla se refiere ‘gana’ el Barça Basket. Ya son nueve los fichajes confirmados y la línea es muy clara. La política de traspasos ha mutado notablemente. De un verano como el pasado con jugadores muy reconocibles como Clyburn o Shengelia, pero veteranos, se ha pasado a perfiles menos mediáticos, pero con más proyección. Además, todos con un nexo común: piezas menos talentosas, pero muy físicas, autosuficientes en ambos lados de la pista y que requieren del colectivo para brillar.

Tosan Evbuomwan. Nous reptes. Nous somnis. 💙❤️ pic.twitter.com/qKQwiQcoSW — Barça Basket (@FCBbasket) July 27, 2026

Los fichajes del FC Barcelona

Tyreese Martin

Josh Nebo

Justin Robinson

Stanley Umude

Agustín Ubal

Umoja Gibson

Olivier Nkamhoua

Tosan Evbuomwan

Olek Balcerowski

El Real Madrid Baloncesto, en este sentido, parece seguir una línea similar al Barça Basket. Sin una revolución tan pronunciada y con dos fichajes realizados, sí que se ve una idea clara. El adiós de talentos al cuatro como Hezonja y Lyles y llegadas como Pradilla y Jantunen vislumbran también un cambio de paradigma. Por otro lado, poca sorpresa dado que Pedro Martínez si por algo ha brillado en su carrera es por su capacidad de hacer crecer a un equipo desde la idea conjunta. También define la apuesta Luwawu-Cabarrot, una estrella sin ego, comprometida y orgánica al colectivo.

👍 Mikael Jantunen 👍

✅ Reconocimiento médico

🏥 Hospital Blua @Sanitas Valdebebas pic.twitter.com/DW294mrorA — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 22, 2026

Los fichajes del Real Madrid

Jaime Pradilla

Mikael Jantunen

Timothé Luwawu-Cabarrot

Duelo de pizarras: Pedro Martínez vs Aleksandar Sekulic

La pizarra del Real Madrid Baloncesto no podrá saberse hasta las primeras pruebas de Pedro Martínez. Sin embargo, sí que se pueden intuir algunas ideas provenientes de su última temporada en Valencia Basket. Más allá de la transición y el juego en llegada, el catalán querrá poner en práctica su libreto de jugadas media pista.

El sistema predilecto del nuevo técnico del Real Madrid Baloncesto viene siendo el Iverson, donde Feliz y Maledon podrían frotarse las manos. Por otro lado, como patrones de emergencia para resolver ataques, los blancos podrían pasar del ortodoxo pick and roll de Scariolo, a los bloqueos en slip/ghost (fintas de bloqueo o bloqueos muy rápidos) a menudo entre exteriores o con el ala-pívot en vez del cinco.

FINAL 4️⃣



🇪🇸 Valencia | Iverson Dallas pic.twitter.com/b6vMBE3vv1 — EuroLeague Tactics 🏀 (@EuroLeague_X_Os) June 17, 2026

La pizarra de Aleksandar Sekulic es mucho más difícil de desgranar. Su presencia en un banquillo con el de Eslovenia con un jugador como Luka Doncic, que lo determina todo, complica la situación. Además, su pado por Dubai BC ha sido escueto. Sin embargo, en los sitemas media pista sí que hay claras algunas preferencias que podrían verse en el Barça Basket.

Al igual que a Xavi Pascual le gustan los sistemas de indirectos para tiradores o manejadores. También el nuevo técnico del Barça Basket tiene una predilección por el juego de bloqueo directo base-pívot. El esloveno podrá contar con una buena herencia en este sentido. Sin embargo, la diferencia entre ambos entrenadores es que el de Gavà llegaba hasta muchas situaciones con elaboraciones previas complejas y Aleksandar Sekulic prefiere un modelo más rápido, más enfocado en leer bien lo que sucede en ese patrón, que en desordenar la defensa con situaciones complejas.

Mismo concepto de castigar al encargado de controlar el roll el que sigue aquí Dubai.



Combinan el bloqueo con el indirecto sobre Juancho para sacarle el tiro limpio a Bertans.pic.twitter.com/Ju2xF75d79 https://t.co/8oLaEYv3b6 — Marc Castillo (@Marc__Castillo) July 10, 2026

Otros contendientes a los títulos ¿Qué se van a encontrar en Liga Endesa y Euroliga?

Las revoluciones en Real Madrid Baloncesto y Barça Basket no son las únicas del panorama español y europeo. En Liga Endesa ACB el Valencia Basket está en un proceso de remodelación importante. La apuesta por Xavier Albert es un envido a la continuidad de la idea de Pedro Martínez, sobre todo tras conocerse que la otra posible apuesta, Diego Ocampo, misma escuela. El ritmo y la agresividad parece que volverán a ser la tónica. Eso sí, sin el talento diferencial que ha dicho adiós a la capital del Turia. Mucha incertidumbre con su sustitutos: TJ Shorts, Mo Gueye, Mario Saint Supery…

Una aposta per mantindre la identitat. Amb tot, Xavi! 🧡



Cas 👉 Xavi Albert asume el reto de ser el entrenador jefe de Valencia Baskethttps://t.co/XgGfucnAyo



Val 👉 Xavi Albert assumeix el repte de ser l'entrenador cap de Valencia Baskethttps://t.co/thgzfypZcc



Eng 👉 Xavi… pic.twitter.com/wl8D2kOQH0 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 7, 2026

En la Euroliga Barça Basket y Real Madrid Baloncesto tendrán varios rivales importantes a batir. La revolución de Panathinaikos se explica con nombres y apellidos, Zeljko Obradovic. Un entrenador que si no choca en lo personal con las superestrellas del cuadro griego, sabe muy bien como sacar partido al talento de sus jugadores. Yabusele, Bonga, Fall son algunas de las llegadas. También gana fuerza el proyecto de Dubai BC dirigido por Xavi Pascual con llegadas muy potentes comandadas por un técnico que sabe lo que es lavantar una Euroleague.