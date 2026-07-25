Mario, ¿te quieres ir ya, pero haciendo las cosas bien?

La salida de Mario Hezonja del Real Madrid de baloncesto se ha convertido en un auténtico sainete administrativo. Lo que parecía un adiós cantado rumbo a la NBA ha derivado en un atolladero legal que mantiene en vilo tanto a las oficinas de Valdebebas como al entorno del jugador croata. ¿Quieres marcharte, Mario? Perfecto, pero en la Casa Blanca las cosas se hacen según lo firmado.

El “vía crucis” de la cláusula: 850.000 euros y un fallo de forma

El detonante saltó cuando el periodista Chema de Lucas avanzó que Hezonja había comunicado al Real Madrid su intención de poner rumbo de vuelta a la NBA. Sin embargo, la marejada no tardó en llegar. Según fuentes cercanas al club blanco, la directiva habría trasladó a su agente, Misko Raznatovic, un incumplimiento claro en los procedimientos de salida.

ÚLTIMA HORA: Mario Hezonja ha comunicado al Real Madrid que ejecuta su cláusula y se va a la #NBA.



BREAKING: Mario Hezonja has informed Real Madrid that he is leaving for the #NBA. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 20, 2026

La cláusula de rescisión estipulada para dar el salto a la NBA ascendía a 850.000 euros. No obstante, la normativa interna y contractual exige que la comunicación oficial de rescisión y el pago de dicha cantidad deben ejecutarse de manera simultánea. Al no haberse cumplido este requisito en tiempo y forma, el trámite ha quedado invalidado, dejando al alero croata en un limbo legal.

La sartén por el mango la tiene Juan Carlos Sánchez

Ante el atasco de la operación, el entorno del jugador habría comenzado a ofrecer cantidades superiores para destrabar el conflicto. Pero la realidad contractual es una: Hezonja sigue teniendo contrato en vigor y aparece oficialmente registrado en la plantilla del Real Madrid.

Ahora, la situación actual beneficia jurídicamente a la entidad madrileña pero la realidad es muy distinta:

El jugador no quiere vestir la camiseta blanca bajo el nuevo proyecto de Pedro Martínez, no por el cambio de técnico, aunque haya podido ser un detonante, Mario lleva varios veranos coqueteando con su salida.

bajo el nuevo proyecto de Pedro Martínez, no por el cambio de técnico, aunque haya podido ser un detonante, Mario lleva varios veranos coqueteando con su salida. El jugador tampoco puede vestir ninguna otra camiseta sin pasar por la mesa de negociación de la sección, liderada por Juan Carlos Sánchez, y por lo visto, su intención no pasa por pisar de nuevo las oficinas blancas.

Let's talk Mario Hezonja, and his possible NBA fit (and what he potentially adds to the (Cavs). https://t.co/Khk6cKjW2b pic.twitter.com/9Wtt8DGSjt — Across The Cavs (@AcrossCavs) July 23, 2026

Si Hezonja o cualquier equipo europeo pretenden mover ficha fuera de la vía NBA reglada en la cláusula de salida, el Real Madrid impondrá sus condiciones económicas sin urgencia alguna. Mario Hezonja debe tomar una decisión, salir bien del Real Madrid y dejar un recuerdo imborrable, o seguir mareando la perdiz y que sea recordado como la mosca cojonera de cada verano que condicionaba el mercado de fichajes del Real Madrid.