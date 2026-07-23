Real Madrid ha tomado una decisión con este talento pero hay un problema en el mercado ACB

El mercado de la ACB sigue dejando movimientos importantes en las plantillas de los principales aspirantes a todos los títulos. En el Real Madrid, uno de los focos está puesto ahora en la posible salida de una de sus jóvenes promesas, una operación que el club blanco intenta cerrar en forma de cesión para favorecer su crecimiento, aunque las condiciones económicas están complicando encontrar un destino adecuado.

El Real Madrid busca salida a Gabriele Procida

Tal y como ha informado MARCA, el Real Madrid trabaja en la salida de Gabriele Procida de cara a la próxima temporada. El conjunto blanco busca una cesión para el alero italiano, que tiene contrato hasta 2028, después de un primer curso en el que apenas contó con protagonismo dentro de la rotación de Sergio Scariolo.

Según el citado medio, la entidad madridista ya habría sondeado a varios clubes de la Euroliga y de la Liga Endesa para encontrarle un destino donde pueda disponer de más minutos. A sus 24 años, el internacional italiano continúa siendo uno de los jugadores con mayor proyección del baloncesto europeo tras haber sido elegido Estrella Emergente de la Euroliga en 2024, aunque la pasada campaña solo disputó 37 partidos oficiales con el Real Madrid.

El problema de una cesión de Gabriele Procida desde el Real Madrid

El principal obstáculo para cerrar la cesión de Gabriele Procida reside en el apartado económico. El alero italiano percibe un salario cercano al millón de euros brutos por temporada, una cifra que queda fuera del alcance de buena parte de los clubes de la Liga Endesa e, incluso, de varios equipos de la Euroliga.

Para que la operación pueda llegar a buen puerto, el Real Madrid tendría que asumir una parte importante de su ficha o encontrar un destino con capacidad suficiente para afrontar ese coste. Además del factor salarial, la cesión también debe satisfacer los intereses deportivos de todas las partes. Procida busca un equipo en el que pueda disfrutar de continuidad y recuperar el protagonismo perdido durante su primera campaña en el conjunto blanco, mientras que el Real Madrid pretende que el jugador continúe su progresión sin desprenderse de él de forma definitiva, ya que mantiene contrato hasta 2028.