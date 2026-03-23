El Real Madrid Baloncesto venció en un clásico ACB que solo tuvo un color. El Barça Basket ahonda aún más en una crisis de resultados verdaderamente profunda. En el apartado madridista, el equipo va viento en popa. La exhibición coral dejó grandes jugadas y muchos rendimientos disparados. El partid de Facu Campazzo, Gabriele Procida, Theo Maledon… fue excelente.

El fichaje que responde al técnico del Real Madrid Baloncesto

La participación de piezas como Usman Garuba, David Kramer o Izan Almansa ha sido tema de debate recurrente. Sin embargo, Gabriele Procida ha dado menos lugar a polémicas a pesar de sus pocos minutos. El alero italiano prácticamente no contaba para Sergio Scariolo. Si bien otros jugadores en el ostracismo han hecho méritos en sencillos encuentros de ACB, el talento del 2002 ha dado un golpe sobre la mesa en todo un clásico.

📐📏 Ese pase de @23Llull, de 𝙚𝙨𝙘𝙪𝙖𝙙𝙧𝙖 𝙮 𝙘𝙖𝙧𝙩𝙖𝙗𝙤́𝙣 para que GABRIELE PROCIDA se pegue un brinco de los suyos…



¡Qué triangulación del @RMBaloncesto!



📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa pic.twitter.com/OHoRgcl5uO — Liga Endesa (@ACBCOM) March 22, 2026

Sergio Scariolo apostó por el italiano para el clásico ACB y vaya que si respondió. Su actuación fue realmente impresionante. Más tras acciones como el mate que le bridó al Palau. Su performance, además, se materializó en cifras. Con 14 puntos y un +/- de 9 con él en pista en 20 minutos de juego, fue uno de los más destacados del Real Madrid Baloncesto.

El gran talón de Aquiles de Gabriele Procida desaparece

Uno de los grandes ‘peros’ que había al fichaje del Real Madrid Baloncesto era su bajo porcentaje en el tiro pese a ser alero. Gabriele Procida no ha tenido muchas oportunidades y salir sin continuidad y rendir no es nada sencillo. Sin embargo, el italiano parece dispuesto a disipar toda duda sobre su capacidad de anotar desde la larga distancia. En el clásico ACB firmó 2 de 3 en triples, pero es que sus porcentajes en temporada ACB hablan de un salto claro en su debe.

Gabriele Procida viene promediando la friolera de 46.7% en triples en ACB. Además, también ha elevado su acierto en tiros de campo, con un 60%. La pasada campaña en Bundesliga contaba con un 26.6% desde la larga distancia y un 37.5 en FG%. Las pocas oportunidades que el Real Madrid Baloncesto le está brindando las está cogiendo con fuerza. Con aún 22 años su futuro como madridista, si no decide solicitar una salida por su poca participación, se augura muy brillante.