El Eurobasket entra en su fase decisiva con las rondas eliminatorias, con la mala noticia de que la selección española ya no estará presente tras quedar eliminada al perder frente a Grecia en un encuentro muy disputado hasta el final. Pese a la despedida del equipo nacional, hay aficionados de equipos ACB que seguirán atentos al torneo al tener jugadores en los países clasificados, como el caso del Real Madrid.

Gabriele Procida mejora ante Chipre tras su debut frente a España

El reciente fichaje del Real Madrid, Gabriele Procida, debutó en el Eurobasket 2025 precisamente contra la España de Scariolo, quien será su próximo entrenador en el conjunto madridista. El estreno del joven alero italiano fue discreto, confirmando el rol de secundario que tiene en su selección. Procida aportó 3 puntos en los ocho minutos de juego que disputó.

Su mejor actuación hasta ahora ha llegado en la jornada del jueves, en la clara victoria de Italia ante Chipre (89-54), en la que los de Pozzecco cerraron la fase de grupos con solvencia. Procida firmó 8 puntos y se sumó al notable trabajo coral de un equipo en el que también destacaron Fontecchio, Spagnolo y Gallinari.

La polémica que envuelve a Gabriele Procida como jugador del Real Madrid en este Eurobasket 2025

Durante los primeros días del Eurobasket 2025, una de las polémicas que más ruido generó en Italia giraba en torno a la ausencia de Gabriele Procida en la rotación de Gianmarco Pozzecco. El alero del Real Madrid había sido el único de los doce convocados que aún no había debutado, algo que potenció críticas en la prensa y en la afición hacia el técnico.

Tras estrenarse ante España con apenas ocho minutos, el propio jugador bromeó con la situación y lanzó un mensaje directo al cuerpo técnico, reclamando más protagonismo con una sonrisa. Pozzecco no esquivó el tema en rueda de prensa y respondió con contundencia a quienes le cuestionaban. “En Italia me están matando porque no lo dejo jugar. Pero me da igual: soy el entrenador y decido lo que es mejor para mi equipo. Me importa un bledo”.

El seleccionador italiano también ha querido destacar la reacción del joven jugador del Real Madrid en su debut contra España y en el siguiente partido frente a Chipre: “Jugó con una agresividad absoluta. Corrió, encestó y atacó la canasta. Nos dio justo lo que necesitábamos”.

Italia vs Eslovenia en el Eurobasket: un partido muy relacionado con el Real Madrid

Gabriele Procida se medirá a Eslovenia en los octavos de final del Eurobasket 2025, un duelo programado para el domingo 7 de septiembre a las 20:45h. El enfrentamiento promete alta tensión, con los Azzurri en plena dinámica ascendente y con la amenaza de Luka Doncic, máximo anotador del torneo, liderando a la selección eslovena.