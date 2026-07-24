Real Madrid zanja los rumores falsos en el mercado ACB pero con dudas para Pedro Martínez

El Real Madrid sigue dando forma a su plantilla para la temporada 2026-27 en un verano marcado por cambios importantes en el banquillo y varios movimientos en el mercado. Tras semanas de especulaciones sobre el futuro de una de las piezas más emblemáticas del vestuario, el club blanco ha tomado una decisión que pone fin a los rumores y despeja una de las grandes incógnitas de la planificación deportiva.

El Real Madrid renueva a Sergio Llull

Sergio Llull continuará una temporada más en el Real Madrid después de alcanzar un acuerdo para ampliar su contrato hasta junio de 2027. El capitán blanco, que cumplirá 39 años durante la próxima campaña y 40 en noviembre de 2027, afrontará un nuevo curso liderando al conjunto madridista y prolongando una trayectoria que comenzó en 2007.

El internacional español es el jugador con más partidos disputados en la historia del Real Madrid, con 1.249 encuentros oficiales, y acumula un palmarés de 29 títulos con la camiseta blanca, entre ellos tres Euroligas, nueve Ligas ACB, siete Copas del Rey, nueve Supercopas de España y una Copa Intercontinental.

El rol de Sergio Llull en el Real Madrid de Pedro Martínez

La continuidad de Sergio Llull también plantea una de las grandes incógnitas del nuevo Real Madrid: cuál será su papel en el proyecto de Pedro Martínez. El técnico catalán apuesta por un baloncesto de ritmo alto, transiciones rápidas y una intensa presión defensiva, un estilo que, sobre el papel, podría exigir una gestión más cuidadosa de los minutos del veterano escolta menorquín.

Precisamente esa adaptación al nuevo modelo de juego alimentó durante semanas los rumores sobre una posible salida del capitán. Sin embargo, el Real Madrid ha optado por mantener a uno de sus grandes referentes, consciente de que, más allá de su aportación sobre la pista, Llull sigue siendo un líder dentro del vestuario y un jugador capaz de decidir partidos en los momentos clave.

Estadísticas de Sergio Llull en ACB con Real Madrid