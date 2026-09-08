Antes de Jonathan Kuminga, los Wolves intentaron traer de vuelta a Sasha Vezenkov a la NBA

Los Wolves multiplicaron las opciones este verano antes de completar su plantilla. Y antes de finalmente quedarse con Jonathan Kuminga, los dirigentes de Minnesota habían pensado especialmente en Sasha Vezenkov.

Según Marc Stein, la franquicia había explorado la posibilidad de convencer al ala-pívot búlgaro de regresar a la NBA, dos años después de su salida. Pero las conversaciones nunca llegaron a convertirse en una oferta formal. Según el periodista, Sasha Vezenkov habría dejado entrever rápidamente que no estaba interesado en un nuevo desembarco en Estados Unidos.

Minnesota cambió entonces de estrategia para volcarse en Jonathan Kuminga, quien finalmente firmó un contrato de dos años y 12,4 millones de dólares, con una player option para la segunda temporada.

Una primera experiencia en la NBA demasiado decepcionante para Sasha Vezenkov

El intento de los Wolves tenía todo para generar curiosidad. Porque Sasha Vezenkov recuperó su mejor versión desde su regreso al Olympiacos. Elegido MVP de la Euroliga en 2023, el búlgaro volvió a recibir esa distinción en 2026, terminando como máximo anotador de la temporada regular con 19,4 puntos de promedio, a los que sumaba 6,6 rebotes.

Suficiente como para llamar inevitablemente la atención en la NBA, aunque su primera experiencia al otro lado del Atlántico había sido decepcionante.

Llegado a los Kings en el verano de 2023, Sasha Vezenkov nunca terminó de encontrar su lugar en la rotación de Mike Brown, cerrando su única temporada en la NBA con 5,4 puntos y 2,3 rebotes en 12 minutos, repartidos en 42 partidos.

Traspasado después a Toronto, había decidido renunciar a 6,7 millones de dólares garantizados para regresar al Olympiacos, con quien había firmado por cinco temporadas. Dos años después, ni siquiera un equipo ambicioso como Minnesota logró convencerlo de volver a intentarlo en la NBA.