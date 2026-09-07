¿Cómo renacer de las cenizas? La intrahistoria del adiós de Dubai BC

Hay equipos que están revolucionando el mercado de fichajes Euroliga y Dubai BC es uno de ellos. El potencial económico del rookie de la Euroliga es importante y acostumbra a estar en todas las quinielas de grandes jugadores. Sin embargo, en esta ocasión es noticia por un peculiar adiós.

Dubai BC le renovó, pero no cuenta con él

El pasado verano Dubai BC tenía por delante el reto de conformar un equipo Euroliga en el mercado de fichajes prácticamente de la nada. Varios fueron los refuerzos de calado, uno de ellos, Mam Jaiteh. El pívot francés llevaba ya varias temporadas demostrando que era un jugador top en la competición. A pesar de que en muchas ocasiones se le criticase por su falta de ortodoxia técnica, brilló en AS Mónaco.

La llegada de Mam Jaiteh a Dubai BC fue una alegría verdaderamente momentánea. El francés se lesionó de gravedad en septiembre, tras mes y medio en el club. La rotura del Aquiles fue un mazazo para el center de Dubai BC y el propio club quiso reforzarle con una renovación hasta 2028. Tras una temporada en el dique seco, parece que el pívot volverá a disfrutar del baloncesto en Italia.

Un destino poco usual para Mam Jaiteh en el mercado de fichajes

La escasez de pívots Euroliga en el mercado de fichajes es uno de los temas de conversación más recurrentes en el panorama internacional. No es sencillo encontrar refuerzos para la pintura. Sin embargo, parece que Mam Jaiteh no ha llegado a estar ni en las quinielas. La lesión fue grave, pero hasta ese momento su crecimiento era constante. Después de conquistar la Eurocup en Virtus Bolonia brilló en un cuadro monegasco candidato a ganar la Euroleague. A pesar de ello, su actual traslado está fuera de ese escalafón.

💣⏳Mam Jaiteh is close to a deal with Napoli Basketball, I can confirm @iacopodesantis.



Napoli has reached an agreement with Dubai for a loan deal for the big man.#EuroLeague #EuroCup #Dubai #Napolihttps://t.co/UlqDTCTkXw — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) September 6, 2026

Una de las noticias del día en el mercado de fichajes Euroliga ha sido la comentada por Andrea Calzoni. El prestigioso insider ha dado por cerrada la marcha de Mam Jaiteh a Napoli Basketball. El cuadro napolitano viene de pelear en la zona media baja de la clasificación. No obstante, se hace con un jugador que, en buenas condiciones, puede catapultar al equipo. Dubai BC ha cedido al internacional francés, por lo que seguirá vinculado al cuadro dubaití. A buen seguro que en caso de recuperarse adecuadamente volverán a tenerlo en rotación.