¡Malestar generalizado! Las redes descontentas con la decisión de Baskonia

Baskonia vive una compleja pretemporada que suma un episodio negativo más. El equipo de Paolo Galbiati disputó un encuentro frente a todo un Real Madrid Baloncesto y el 121 a 80 fue un golpe duro de encajar. La previa del choque ya estuvo marcada por la polémica y las dudas sobre si el partido debiera tener lugar ya estaban sobre la mesa antes del inicio.

Descontento entre los aficionados de Baskonia con el encuentro

Perder por 41 puntos ya es motivo suficiente para que la afición baskonista esté de bruces. Sin embargo, si ya antes del encuentro había serias reticencias a que se jugase, más. Baskonia llegaba al encuentro en cuadro: con lesionados, fichajes que aún no han llegado y ausencias internacionales. Desde el primer momento, en Vitoria parecía que la postura era clara: no se juega.

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La negativa a la disputa del encuentro fue una postura más que firme. De hecho, hasta el mismo día del encuentro, había periodistas que afirmaban que no se disputaría. Sin embargo, ya sea por algún tipo de imperativo contractual, por la responsabilidad con la causa benéfica del encuentro u otro tipo de motivo se acabó disputando. El partido no tuvo color y de poco o nada le sirvió a Baskonia en su puesta a punto.

¿Sirvió el encuentro frente al Real Madrid Baloncesto?

El Real Madrid Baloncesto se encuentra comenzando una nueva era. Los madridistas están implantando un nuevo estilo y, para eso, siempre es necesario disputar encuentros con ‘viento a favor’ y darle contexto para que jugadores crean. En este sentido, a pesar de ser un duelo sin atisbo de competitividad, seguro que sirvió para seguir aposentando las nuevas ideas del míster. La gran duda es si Baskonia sacó algo en claro del amistoso.

Final en León



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Cuando el propio Paolo Galbiati prefería perder un encuentro de pretemporada, que jugar este choque, da que pensar que de poco iba a servir. El duelo tampoco permitió rescatar mucho en el plano colectivo, más allá de ver a algún jugador menos habitual. La mejor noticia para Baskonia fue la actuación de Matteo Spagnolo que demostró echarse el equipo a las espaldas en momentos desfavorables. El canterano del Real Madrid firmó 19 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.