Un peso pesado del Real Madrid en duda responde a Pedro Martínez

El Real Madrid Baloncesto ha iniciado toda una revolución este verano. Los profesionales al frente han cambiado y con ellos el estilo del equipo. Como en todo proceso de transformación, toca ver qué piezas del pasado aún sirven. Perfiles como Edy Tavares, Facu Campazzo o Sergio Llull estaban en duda tras la llegada de Pedro Martínez.

Líder inconmensurable del Real Madrid Baloncesto

La manija del Real Madrid Baloncesto lleva tiempo en manos de Facu Campazzo. La llegada de Pedro Martínez levantó alguna duda con su rol. El argentino es un perfil completo, pero no un súper anotador. El técnico catalán venía de un Valencia Basket en el que Jean Montero hacía las veces de base durante muchos minutos. Piezas como Darius Thompson salieron de rotación y otras como De Larrea no eran piedras angulares.

Las dudas con Facu Campazzo en este nuevo Real Madrid Baloncesto venían por la querencia de Pedro Martínez de castigar en los primeros segundos de posesión. El argentino no es exactamente ese tipo de jugador que acostumbra a forzar en transición con acciones verticales. Sin embargo, parece dispuesto a demostrar que será protagonista este curso. El playmaker dejó nada más y nada menos que 25pts y 6as.

Facu Campazzo puede hacer más cosas

Quizás Facu Campazzo no haya sido en las últimas temporadas un jugador vertical en los primeros segundos de posesión. Sin embargo, parece cómodo en ese juego de bloqueos directos en transición que plantea Pedro Martínez. En este sentido, podría haber alguna duda, pero en general tampoco era el aspecto que más dolor de cabeza generaba en el Real Madrid Baloncesto.

Una cuestión que sí que estaba sobre la mesa era el juego sin balón. En este sentido, el base argentino del Real Madrid Baloncesto lleva tiempo creciendo. Facu Campazzo es ya un tirador de catch and shoot verdaderamente peligroso. En el propio encuentro frente a Baskonia supo castigar cuando no protagonizaba la generación. Además, también empieza a aparecer en cortes sin balón y cargando el rebote ofensivo. Sin duda, cualidades que gustan y mucho a Pedro Martínez.