¿Vale ese dinero? El equipo de Xavi Pascual suma otro fichaje y todo el mundo se pregunta lo mismo

El mercado de fichajes Euroliga está viviendo uno de los veranos más candentes de los últimos tiempos. Una de las circunstancias que ha azuzado la entrada y salida de jugadores ha sido la llegada de superpotencias económicas nuevas. En este caso, Dubai BC ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa. Eso sí, muchos dudan de la decisión.

Dubai BC tira la casa por la ventana en el mercado de fichajes Euroliga

Si algo está claro es que el dinero no es un problema para Dubai BC. Sin embargo, incluso con ello, los dubaitíes tratan de acomodarse a la escala salarial del mercado de fichajes Euroliga. En estos últimos días de ventana de traspasos había un nombre entre ceja y ceja, Thomas Walkup. El conjunto de Xavi Pascual ha cerrado su incorporación. Su precio, a debate.

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Dubai Basketball has reached an agreement with Olympiacos Piraeus for the transfer of Thomas Walkup on a multi-year deal. pic.twitter.com/fCIeJs8qdC — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 7, 2026

Thomas Walkup parecía tener ya poco sitio en Olympiacos con llegadas como Montero o Miller-McIntyre, además de los bases ya en plantilla. El culebrón de su salida a Dubai BC ha terminado cerrándose tras muchos episodios y el equipo de Xavi Pascual ha tenido que romper la hucha. El rookie de la Euroliga ha desembolsado 2.6M como cláusula de rescisión y le pagará un salario de 3.2M al año según ha informado Matteo Andreani.

¿Petición de Xavi Pascual?

Si por algo se caracteriza el técnico de Dubai BC es por ser un entrenador de la vieja escuela. En su último breve paso por el Barça Basket ya se vio que un base sobrio como Tomas Satoransky se erigía como su mano derecha. Thomas Walkup es un perfil similar: sobrio, alto IQ, defensivo, pero inconsistente en el lanzamiento interior.

🤑🇦🇪 Dubái habría pagado a Olympiakos 2.6M de transfer por Walkup, que cumple 34 este año, y le ha firmado 3.2M x temporada. Eso es un 20% más de lo que gana Tavares, el mejor pagado de la ACB



👨🏻 No se vosotros, pero yo no cambiaba a ninguno de los 3 bases del Madrid por Walkup pic.twitter.com/u78QJvup2o — Víctor Colmenarejo (@karusito83) September 7, 2026

Thomas Walkup llega a Dubai BC en el mercado de fichajes Euroliga para ser el Satoransky de Xavi Pascual. Se desconoce si ha sido petición personal de Xavi Pascual, pero el esfuerzo económico realizado y el perfil de jugador invita a imaginar. En este sentido, el griego llega a un plantel en el que los manejadores son totalmente otra tipología. McKinley Wright, Dzanan Musa o Elie Okobo son más tendentes a la anotación, pero también a la anarquía.