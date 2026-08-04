El base de Olympiacos que Xavi Pascual quiere fichar a cualquier precio

El proyecto de Dubai Basketball sigue siendo uno de los más activos del mercado de la Euroliga. La plantilla que dirigirá Xavi Pascual, junto a Íñigo Zorzano y Óscar Orellana, todavía necesita varios retoques antes de quedar cerrada. La prioridad pasa por incorporar un escolta y, entre los nombres que manejan, aparecen jugadores como Lonnie Walker o Nick Weiler-Babb. Sin embargo, el técnico catalán mantiene entre ceja y ceja el fichaje de un base de Olympiacos, convertido en uno de sus grandes objetivos para este verano.

Dubai en busca de este base campeón de Euroliga

Desde hace semanas, Xavi Pascual trabaja en la construcción de una plantilla hecha a su medida para Dubai Basketball. Sin embargo, el técnico catalán también ha visto cómo se escapaban varios de sus grandes objetivos. Alpha Diallo acabó poniendo rumbo a la NBA, concretamente a Denver Nuggets, mientras que la posibilidad de incorporar a Mario Hezonja se desvaneció tras el fichaje del alero croata por los Cleveland Cavaliers. Pese a esos contratiempos, el conjunto emiratí vuelve a mover ficha en este inicio de agosto y reactiva su interés por Thomas Walkup, base de Olympiacos y una de las prioridades de Pascual para reforzar la dirección de juego.

El base de Pasadena, de 33 años, lleva tiempo siendo el gran favorito de Xavi Pascual para asumir la dirección de juego de Dubai Basketball. Campeón de la Euroliga hace apenas unos meses y elegido Mejor Defensor de la competición en 2024, Thomas Walkup reúne todas las cualidades que busca el técnico catalán: experiencia al máximo nivel, liderazgo, capacidad para marcar diferencias en defensa y una sobresaliente lectura del juego para organizar el ataque. Un perfil que encaja a la perfección con la filosofía de Pascual y que, sobre la pista, actúa como una auténtica extensión del entrenador.

Olympiacos ve perdido al jugador

Según informa desde Grecia el periodista Sotiris Konstantopoulos, Dubai Basketball está muy cerca de cerrar el fichaje de Thomas Walkup. La operación habría dado un paso decisivo porque el propio base estadounidense ya habría tomado la decisión de abandonar Olympiacos y cambiar Atenas por Dubái, poniendo fin a una etapa iniciada en 2021, cuando llegó al conjunto griego procedente del Zalgiris Kaunas.

Detrás de esa decisión hay dos factores clave. El primero, la posibilidad de volver a trabajar bajo las órdenes de Xavi Pascual, uno de los grandes valedores de su incorporación. El segundo, la importante mejora económica que le ofrece el club de Dubai, con un contrato que triplicaría el salario que percibe actualmente en Olympiacos.

Hasta la fecha, el conjunto griego había rechazado dos propuestas de Dubai Basketball por considerar insuficiente la compensación económica. Olympiacos no estaba dispuesto a negociar por una cantidad inferior a los tres millones de euros para liberar a uno de los referentes de su plantilla.

¿Tyler Dorsey rumbo a Panathinaikos?

El vigente campeón de la Euroliga también tiene otro frente abierto. A la posible salida de Thomas Walkup se suma la incertidumbre que rodea a Tyler Dorsey. Según informa Newsbeast, las negociaciones para ampliar su contrato continúan estancadas y no existe un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, Panathinaikos sigue muy de cerca la evolución del caso y contempla al escolta como una interesante oportunidad de mercado para reforzar el proyecto que dirige Zeljko Obradovic.