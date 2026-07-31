El Real Madrid aprovecha el descalabro de ASVEL ¿Por qué apostar por el escolta americano?

La situación que vive ASVEL Villeurbanne es del todo atípica. Los franceses se las prometían muy felices comenzando un proyecto deportivo nuevo, con un presupuesto verdaderamente temible. Sin tan siquiera haber comenzado la temporada, el castillo de naipes parece desmoronarse y el Real Madrid Baloncesto tiene los ojos puestos en otra de sus estrellas, Armoni Brooks.

El Real Madrid Baloncesto ante una oportunidad única en el mercado de fichajes

La coyuntura económica en ASVEL ha acercado al Real Madrid Baloncesto a pescar en aguas francesas en el mercado de fichajes. Ya Sylvain Francisco salió sin debutar y los blancos buscan una operación similar dado que los jugadores del cuadro lionés podrían vivir momentos de incertidumbre con el proyecto.

Communiqué officiel



En pleine préparation de la saison 2026-2027, LDLC ASVEL fait face à une révision de son budget pour la saison à venir.



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El nivel mostrado por Armoni Brooks bien merece el interés que suscita. El Real Madrid Baloncesto ya estuvo interesado en él en el mercado de fichajes en el pasado, aunque ASVEL se lo arrebató. Actualmente el proyecto blanco tiene tintes muy característicos con la llegada de Pedro Martínez. En este sentido, el técnico catalán podría encontrar una tipología de escolta que le ha funcionado en el pasado.

Armoni Brooks, el ‘Nuevo Brancou Badio’ de Pedro Martínez

El perfil de jugador que es Armoni Brooks encaja como un guante en la filosofía de Pedro Martínez. Para empezar es un jugador valiente a la hora de lanzar y con una mano excelsa. Así como a Pedro Martínez le han funcionado los escoltas manejadores muy bien tanto al uno como al dos, también han cuajado excelente los doses más focalizados en resolución que en generación, como Brancou Badio. A pocos les extrañará por tanto el interés del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes.

El Real Madrid Baloncesto no solo incorporaría en el mercado de fichajes con Armoni Brooks un perfil de escolta anotador, también un jugador autosuficiente en ambos lados. Sus aptitudes defensivas están muy por encima de la media de los jugadores con su talento ofensivo. Con perfiles como Luwawu-Cabarrot o el propio americano, al conjunto blanco se le presupone un plantel mucho más sacrificado que en años anteriores.