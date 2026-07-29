Los Angels Lakers: el plan que tenía Kuminga para forzar su valor de mercado se cayó en una semana

Con Cleveland Cavaliers cerrando la firma de Mario Hezonja por un año y 2,8 millones de dólares, el ala se quedó sin subasta. Solo queda Lakers, que ofrece dos años y 20 millones de dólares en total. El pedido de 20 millones de dólares por temporada perdió a su comprador alternativo.

Qué significa realmente la contratación de Hezonja

Cleveland no anunció que se bajaba de la puja. Hizo algo mejor: gastó. Según Shams Charania, Cavaliers llegó a un acuerdo con Mario Hezonja por un año y 2,8 millones de dólares el 26 de julio, trayendo de vuelta a la NBA a la quinta elección del draft de 2015. Hezonja pasó las últimas cuatro temporadas en el Real Madrid, donde promedió 15 puntos, 4,3 rebotes y 2,1 asistencias en la última campaña, y no jugaba en la liga desde 2019-20, todavía con Portland Trail Blazers.

La lectura en Cleveland fue directa: la llegada de Hezonja “no elimina a Cavaliers del mercado de Kuminga, pero reduce drásticamente la urgencia”. Traducido en números, el equipo resolvió el puesto de ala por una fracción de lo que Kuminga pide para una sola temporada.

EuroLeague star Mario Hezonja has agreed to a one-year, $2.8 million deal to sign with the Cleveland Cavaliers, Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN. pic.twitter.com/CmZV8zZIuw — Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026

La nómina de Cleveland nunca soportó el pedido

El motivo es aritmético, no estratégico. La nómina de Cavaliers está dominada por la extensión máxima de Donovan Mitchell sumada a los compromisos con Evan Mobley, Jarrett Allen y James Harden. Para pagarle a Kuminga el monto que pide, Cleveland necesitaría sacar salario en un intercambio, exactamente lo que la dirigencia evitó desde el comienzo de la offseason. El ajuste del apron no es opinión de un dirigente, es regla del convenio colectivo.

Kuminga solo se había vuelto tema allí porque era el plan B por si LeBron James elegía otro destino. Con James rumbo a Philadelphia 76ers, el equipo efectivamente necesitaba un ala. Solo que eligió al ala barato.

Quedó un comprador, y no tiene apuro

Sin competencia, Lakers se convirtió en la única dirección realista para Kuminga. Y ahí está la ironía de la situación. Mientras había dos interesados, el jugador podía usar uno contra el otro para empujar el valor. Ahora, el equipo que quedó es justamente el que menos necesita apurarse, porque no hay nadie del otro lado de la línea para robarle el objetivo.

Jonathan Kuminga is expected to end up on the Lakers via sign-and-trade, per @BrettSiegelNBA pic.twitter.com/4KdsEipKw8 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) July 26, 2026

Rob Pelinka y JJ Redick ya le habían presentado a Kuminga la idea de ser un ala de muchos minutos junto a Doncic, en un ataque espaciado diseñado para quien ataca el aro en línea recta. Era un argumento de proyecto cuando existía subasta. Se convirtió en argumento de proyecto y de mercado después de que la subasta terminó.

Hawks sigue siendo el otro problema

Nada de esto ocurre sin Atlanta. Hawks rechazó la opción de equipo del ala y, según Marc Stein y Jake Fischer, pretende ser “bastante selectivo” con los escenarios de sign-and-trade que acepte. El esquema que circula, publicado por Khobi Price, de California Post, envía a Kuminga a Los Ángeles y devuelve a Jarred Vanderbilt más un cambio de selección de primera ronda de Lakers en 2032.

Dan Woike, de The Athletic, escribió que la franquicia no está “muy motivada a empujar capital de draft relevante” en la operación. Es la misma posición de siempre, con una diferencia importante: ahora le cuesta mucho menos riesgo perder al jugador ante otro equipo.