¡De Manresa a la Euroliga! El conjunto ACB vuelve a exportar talento a la mejor liga de Europa

Bàsquet Manresa acostumbra a ser uno de los equipos que más y mejor se mueve en el mercado de fichajes de toda la Liga Endesa ACB. Los catalanes son una de las entidades con menor presupuesto de la competición y acertar en verano se antoja clave. El pasado curso sumaron Louis Olinde, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu o Agustín Ubal. En una temporada varios han dado el salto.

El jugador de Bàsquet Manresa aterriza en Zalgiris Kaunas

Varios fueron los movimientos de Bàsquet Manresa en el mercado de fichajes de Liga Endesa ACB, con más o menos éxito. Sin embargo, uno de los más mediáticos fue el de Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. El jugador de procedencia nigeriana destaca por una capacidad de salto encomiable. Más allá de sus números, que también fueron buenos, sus espectaculares acciones encandilaron al aficionado. Su salida a Cedevita era un hecho, pero la situación cambió.

Todo estaba acordado para que Kaodirichi Akobundu-Ehiogu saliera de la Liga Endesa ACB en dirección a Cedevita. Sin embargo, el ahora exjugador de Bàsquet Manresa se había guardado una cláusula de salida a la Euroliga. Según informaciones de Chema de Lucas, el pívot nigeriano habría activado ese resquicio en su contrato para acabar de firmar por Zalgiris Kaunas. Se suma a un proyecto que viene de incorporar superestrellas como Valanciunas o Carsen Edwards.

De Liga Endesa ACB a la Euroliga, una fábrica de jugadores para el mercado de fichajes Euroliga

El salto en el mercado de fichajes de la Liga Endesa ACB a la Euroliga es más que habitual. Sin embargo, el caso de Bàsquet Manresa es especialmente reseñable. No debería ser muy habitual que uno de los equipos con menor presupuesto de la competición exportara talento al máximo nivel con esta facilidad. A pesar de ello, el conjunto catalán es un asiduo en estas circunstancias, tanto en la etapa de Xevi Pujol al frente de la dirección deportiva, como en la actual.

ÚLTIMA HORA: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (26 a.; 2.08 m.) será nuevo jugador del Zalgiris Kaunas.



El pívot ex Manresa había fichado por Cedevita Olimpija pero tenía una salida a Euroliga hasta fin de mes.



BREAKING: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (26 y.o.; 2.08 m.) is set to sign… — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 27, 2026

Muchos recordarán cómo jugadores como Sylvain Francisco, Chima Moneke o Ismael Bako aterrizaban en Liga Endesa ACB de la mano de Bàsquet Manresa. Los catalanes ese año se lucieron, pero los ejemplos de este trasvase son muy abundantes, sobre todo para las circunstancias económicas que rodean la entidad. Un ejemplo de gestión y detección de talento.