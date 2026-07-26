Fichajes ACB: Crack de la liga turca y destacado en BCL para la dirección de juego de Obradoiro

El mercado ACB está dejando movimientos interesantes, especialmente en los equipos recién ascendidos, que trabajan para consolidarse en la categoría. Estos clubes, como sucede con el caso de Monbus Obradoiro, están apostando por reforzarse con perfiles contrastados y experiencia internacional, buscando equilibrio entre talento y físico para competir desde el primer momento.

Monbus Obradoiro se refuerza con Brandon Childress

El Monbus Obradoiro ha hecho oficial la incorporación de Brandon Childress como cuarto refuerzo para su regreso a la Liga Endesa. El base estadounidense llega procedente del Bursaspor turco tras firmar una temporada muy convincente a nivel numérico, en la que promedió 14,9 puntos, 6,8 asistencias y 2,6 rebotes en la liga turca.

Además, Brandon Childress también dejó buenos números en la Basketball Champions League, donde registró 10,5 puntos, 5,5 asistencias y 2,7 rebotes por partido. Con experiencia en varias ligas internacionales, el base estadounidense destaca por su capacidad para generar juego sin renunciar a la anotación.

Brandon Childress y su encaje en el Monbus Obradoiro

Brandon Childress puede aportar al Obradoiro un perfil muy completo en la dirección de juego, combinando organización y anotación. Es un base con buen manejo de balón, capaz de generar ventajas en el uno contra uno y de encontrar a sus compañeros gracias a su visión. Además, su amenaza desde el perímetro obliga a las defensas a estar muy pendientes de él, lo que abre espacios para el resto del equipo.

En cuanto a la planificación de la plantilla, su fichaje encaja en la idea de construir un equipo equilibrado para el regreso a la ACB. El Obradoiro está apostando por jugadores versátiles y con experiencia, mezclando talento exterior con presencia física en otras posiciones. Con incorporaciones como Meindl, Agada y Faure, el club busca un bloque competitivo capaz de mantener un ritmo alto de juego durante los partidos.