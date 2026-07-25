Los tres ‘tapados’ de la Summer League que podrían convertirse en fichajes ACB

Primero llegó el Draft de la NBA, con AJ Dybantsa convirtiéndose en el número uno rumbo a los Washington Wizards. Después, la Summer League de Las Vegas bajó el telón con los Golden State Warriors proclamándose campeones gracias al dominio de un espectacular Yaxel Lendeborg, compañero de Aday Mara en Michigan, elegido MVP del torneo, imponiéndose a Memphis Grizzlies por 94-90.

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La ACB y el radar de la G League y Summer League NBA

Más allá de los grandes focos, la competición veraniega volvió a servir de escaparate para numerosos jugadores que buscan abrirse un hueco en la NBA o dar el salto a Europa. Entre todos ellos, hay tres nombres que, por rendimiento, perfil y situación contractual, podrían convertirse en objetivos muy interesantes para varios equipos de la Liga Endesa.

Josh Dix

Posición : base/escolta

: base/escolta Último equipo : OKC

: OKC Stats Summer League : 9.5 puntos, 3 rebotes, 24.5 minutos

: 9.5 puntos, 3 rebotes, 24.5 minutos Edad: 22

Interesante combo exterior formado en su etapa universitaria entre Iowa y Creighton y, aunque no fue seleccionado en el Draft, logró hacerse con un contrato two-way con los Oklahoma City Thunder. Sus prestaciones fueron muy similares tanto en la Summer League de Salt Lake City como en la de Las Vegas, confirmando el buen nivel mostrado previamente con los Bluejays, donde firmó 13,2 puntos y 3,7 rebotes de media.

Natural de Council Bluffs, es un jugador versátil, capaz de desempeñarse en varias posiciones del perímetro y con un sólido lanzamiento desde la línea de tres puntos, una cualidad muy cotizada en el baloncesto europeo. La gran incógnita pasa ahora por conocer si los Thunder mantendrán su apuesta por él durante las próximas semanas o, por el contrario, optarán por liberar su contrato, una situación que podría despertar el interés de varios equipos de la Liga Endesa.

Viktor Lakhin

Posición : pívot

: pívot Último equipo : Cangrejeros de Santurce

: Cangrejeros de Santurce Stats Summer League : 4 puntos, 4.2 rebotes, 11 minutos

: 4 puntos, 4.2 rebotes, 11 minutos Edad: 24

Los jugadores interiores volverán a ser uno de los perfiles más cotizados a medida que el mercado de la Liga Endesa y la Euroliga entre en su fase decisiva durante el mes de agosto. En ese escenario, Viktor Lakhin se presenta como un nombre a seguir.

Natural de Anapa (Rusia), el pívot se formó en la NCAA defendiendo los colores de Cincinnati y Clemson, antes de dar el salto al baloncesto profesional en 2025. Su primera experiencia llegó en la G League con los Oklahoma City Blue, donde firmó 10,3 puntos y 7 rebotes por partido, dejando buenas sensaciones.

Su imponente físico, la progresión mostrada en los últimos años, su capacidad intimidatoria en defensa y el margen de crecimiento que todavía posee lo convierten en un perfil muy atractivo para el baloncesto europeo. Además, su posible predisposición a regresar al Viejo Continente podría situarlo en el radar de varios equipos de la Liga Endesa en las próximas semanas.

Lester Quiñones

Posición : base

: base Último equipo : Osceola Magic

: Osceola Magic Stats Summer League : 14.6 puntos, 3.8 rebotes, 3.2 asistencias

: 14.6 puntos, 3.8 rebotes, 3.2 asistencias Edad: 25

Es un perfil claramente superior a los dos anteriores y un jugador que podría encajar en prácticamente cualquier sistema de un equipo de Euroliga. El base nacido en Nueva York, pero de ascendencia dominicana, volvió a dejar buenas sensaciones en la Summer League con los Orlando Magic, en su cuarta participación en la competición veraniega tras sus experiencias previas con Golden State Warriors y New Orleans Pelicans.

Quiñones destaca por su intensidad, capacidad defensiva y amenaza constante desde el perímetro. Es un tirador fiable desde el triple, con capacidad para crear sus propios lanzamientos, moverse con inteligencia sin balón y aprovechar bloqueos para generar ventajas. Además, aporta energía en defensa y recursos ofensivos para atacar el aro más allá de su faceta como especialista exterior.