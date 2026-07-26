¡La NBA suelta el bombazo en el mercado de la Euroliga! Esta será la franquicia de Hezonja

Movimiento bomba en el mercado de la Euroliga con la salida de Mario Hezonja rumbo a la NBA. El alero croata se convierte en uno de los grandes protagonistas del verano y deja al Real Madrid tocado en su planificación, aunque con margen para rehacerse acudiendo al mercado en busca de un sustituto de garantías.

Hezonja jugará en los Cleveland Cavaliers

Mario Hezonja volverá a la NBA la próxima temporada tras cerrar su fichaje por los Cleveland Cavaliers. El alero croata pondrá fin a su etapa en el Real Madrid para iniciar una nueva aventura en Estados Unidos con un contrato de un año y 2,8 millones de dólares, una cifra inferior a la que percibía en el conjunto blanco. Su salida supone un golpe importante para el equipo madrileño, que deberá encontrar un recambio de nivel.

El internacional croata regresa a la NBA tras firmar una sobresaliente temporada 2025-26 con el Real Madrid, en la que fue elegido MVP de la Liga Endesa. En su anterior etapa en la liga estadounidense, Hezonja disputó más de 300 partidos entre Orlando Magic, New York Knicks y Portland Trail Blazers, alcanzando cerca de los 10 puntos por encuentro en su mejor curso.

La problemática contractual de Hezonja con el Real Madrid

A nivel contractual, la salida de Hezonja del Real Madrid no ha sido sencilla. El alero croata aún tenía vínculo en vigor con el conjunto blanco, por lo que ha tenido que abonar una cláusula de rescisión cercana a los 850.000 dólares para poder quedar libre y firmar en la NBA. Este movimiento refleja tanto el interés del jugador por regresar a la liga estadounidense como la dificultad de retener talento europeo ante las oportunidades que ofrece el mercado norteamericano.

En Cleveland, Hezonja podría encajar como una pieza dentro de la rotación de aleros, aportando anotación, físico y experiencia internacional. La plantilla, liderada por Darius Garland, Donovan Mitchell y Evan Mobley, necesitaba reforzar el perímetro con un perfil capaz de abrir el campo y generar puntos desde diferentes posiciones. Además, el croata puede adaptarse a un rol complementario en un equipo que también cuenta con Jarrett Allen en la pintura.