Una conversación puede tumbar un fichaje: el proceso invisible de un director deportivo 

Cada mercado de fichajes deja nombres propios, rumores y operaciones de última hora. Sin embargo, lo que rara vez trasciende es todo el trabajo que existe detrás de cada incorporación y los numerosos filtros que debe superar un jugador antes de recibir una oferta definitiva. Un proceso silencioso en el que una simple conversación puede cambiar el rumbo de una operación.

Casademont Zaragoza rechaza fichajes tras las conversaciones previas

Las presentaciones, las fotografías con la camiseta o los comunicados oficiales son únicamente el final de un proceso largo y complejo. Mucho antes de que un club anuncie un fichaje existe un trabajo silencioso que puede prolongarse durante semanas o incluso meses. El objetivo de una dirección deportiva no es solo encontrar buenos jugadores, sino reducir al máximo el margen de error en cada operación.

Las declaraciones de Pedro Llompart, secretario técnico del Casademont Zaragoza, durante una entrevista concedida a Heraldo de Aragón, ofrecen una visión de esa realidad silenciosa que existe en todos los clubes, independientemente de la categoría. El dirigente reconoció abiertamente que algunos jugadores que estuvieron sobre la mesa fueron descartados tras una serie de conversaciones que no terminaron de convencer al club para acometer la operación.

Los pasos de un director deportivo para cerrar un fichaje

El trabajo comienza mucho antes de hablar con el jugador. Los departamentos de scouting elaboran informes, analizan estadísticas, siguen partidos y observan durante meses a aquellos jugadores que pueden encajar en el proyecto. Como suele decirse en el mundo de las secretarías técnicas, el rendimiento deportivo es el primer filtro, pero nunca el único.

Una vez identificados los candidatos, y siempre consensuados con el entrenador, llega la fase de los contactos. Director deportivo, representantes y clubes mantienen las primeras conversaciones para conocer la situación contractual del jugador, sus condiciones económicas y la predisposición de todas las partes. Muchas operaciones terminan aquí porque la negociación no resulta viable o porque aparecen alternativas más interesantes.

Superadas las primeras fases llega uno de los momentos más importantes y menos conocidos del proceso: las entrevistas personales. En ellas participan el director deportivo y, en muchos casos, también el entrenador. Ya no se evalúa únicamente el nivel del jugador, sino aspectos como su compromiso, su personalidad, su ambición o su capacidad para adaptarse al proyecto.

Pedro Llompart puso un ejemplo muy claro al explicar el mercado de fichajes del Casademont Zaragoza: “Algunos de los perfiles que teníamos en mente se han descartado porque en las entrevistas han mostrado dudas”, dejando claro que un fichaje puede caerse simplemente porque el club percibe que el jugador no está plenamente convencido del proyecto.

¿Qué dudas pueden surgir a un director deportivo para rechazar un fichaje?

En el deporte profesional no siempre firma el mejor jugador disponible. Existen operaciones que nunca llegan a hacerse públicas porque se rompen durante las conversaciones previas. Hay jugadores que generan dudas sobre su implicación, otros que no aceptan el rol que les propone el entrenador y algunos que transmiten que su prioridad no es el proyecto deportivo.

Las palabras de Llompart van precisamente en esa dirección. El dirigente insistió en varias ocasiones en que el Casademont Zaragoza busca “gente que realmente quiera estar aquí”, una filosofía que sitúa la motivación y el compromiso al mismo nivel que la calidad deportiva. Para muchos clubes, un jugador convencido puede aportar mucho más que otro con mejores condiciones técnicas, pero con una menor implicación.

Los tres parámetros que debe tener claros un director deportivo antes de cerrar un fichaje

Detrás de cada fichaje existe un trabajo minucioso que rara vez llega a conocer el aficionado. El director deportivo no deja de trabajar durante todo el año en la búsqueda de oportunidades para mejorar su plantilla, analizando mercados, siguiendo jugadores y manteniendo contactos constantes. Sin embargo, gran parte de ese proceso permanece oculto y, en muchas ocasiones, una operación puede caerse por motivos que nunca trascienden. Para que un fichaje llegue a buen puerto deben alinearse tres premisas fundamentales:

Que el entrenador considere que el jugador encaja en su idea de juego, que pueda aportar al equipo y que tenga un rol definido dentro de la rotación, ya sea como titular o con un papel más secundario. Que el departamento de scouting avale su incorporación, después de un seguimiento exhaustivo tanto de su rendimiento deportivo como de su evolución, reduciendo al máximo el riesgo de la operación. Que el propio jugador esté plenamente convencido del proyecto, motivado para formar parte del club y dispuesto a implicarse desde el primer día.

Solo cuando estas tres piezas encajan, la dirección deportiva da el paso definitivo para intentar cerrar la operación.