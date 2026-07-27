Un nuevo récord para LeBron James: la mayor caída salarial de la historia

Después de haber cobrado exactamente 52,63 millones de dólares en su última temporada con los Lakers, LeBron James percibirá apenas 3,88 millones de dólares en 2026/27 con los Sixers. La diferencia alcanza así los 48,75 millones de dólares. Se trata, sencillamente, de la mayor caída salarial de una temporada a otra en la historia de la NBA, según HoopsHype.

A los 41 años, y con más de 581 millones de dólares acumulados en salarios desde el inicio de su carrera, el “Rey” evidentemente puede permitirse una caída de este tipo. Esta decisión le permite, sobre todo, sumarse a un equipo capaz de pelear por el título, mientras limita de forma considerable su impacto en la masa salarial de Filadelfia.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

Russell Westbrook, destronado

Hasta ahora, este récord pertenecía a Russell Westbrook. Tras cobrar 47,1 millones de dólares en la temporada 2022/23, en gran parte con los Lakers, el base había renovado con los Clippers por 3,9 millones de dólares anuales en el verano de 2023. Una caída de 43,2 millones de dólares, cerca del 92% de su remuneración, tras encontrar un segundo hogar en los Clippers.

El podio lo completa Blake Griffin. En la temporada 2021/22, el interior todavía había percibido 32,4 millones de dólares, pagados en gran parte por Detroit en el marco de su “buyout”, mientras jugaba en Brooklyn. La temporada siguiente, en su última campaña en la NBA con Boston, solo cobró 2,9 millones de dólares.

Otros dos veteranos figuran entre las cinco mayores caídas salariales de la historia. De regreso este verano a los Wizards, Khris Middleton firmó un contrato de tres años por 17,61 millones de dólares. Cobrará 5,59 millones de dólares esta temporada, frente a los 35,09 millones del año pasado. Una caída de 29,5 millones de dólares, la cuarta más importante jamás registrada.

¿Y Michael Jordan?

Klay Thompson completa este Top 5. Al dejar los Warriors por Dallas en el verano de 2024, el tetracampeón de la NBA aceptó una reducción de 27,3 millones de dólares respecto a su último salario en Golden State.

Como dato curioso, también podría añadirse el nombre de Michael Jordan. Cuando protagonizó su segundo “comeback” en 2001, tras dejar su cargo como presidente de operaciones de baloncesto de los Wizards, aceptó jugar por un millón de dólares.

Son 32 millones de dólares menos que su último salario con los Bulls, en 1998. Pero como entre ambos contratos median tres temporadas, no entra directamente en este ranking de las mayores caídas salariales de una temporada a otra.