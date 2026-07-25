¿Por qué él? Las razones del Real Madrid para lanzarse a por un jugador ‘en horas bajas’

El mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto no viene siendo sencillo de gestionar. Los madridistas están teniendo que lidiar con muchos cambios en despachos y banquillos. Además, situaciones de como la de Mario Hezonja no ayudan a operar. La línea interior, entre oficialidades y refuerzos cerrados, parece ciertamente apuntalada. Ahora parece que toca la manija.

El base anotador que tanto tiempo buscó el Real Madrid Baloncesto

El Real Madrid Baloncesto hace tiempo que busca puntos y generación en la manija. Los rumores de llegada de un base-escolta con capacidad de anotar llevan tiempo en la prensa. Si bien por momentos parecía más probable la llegada de un dos, ahora irrumpe un nombre que ya estuvo en la agenda, Lonnie Walker IV.

💣 El Madrid estaría negociando el fichaje de Lonnie Walker IV, según informa @chemadelucas. El 2 anotador que se buscaba



📊 Este curso en Maccabi no ha brillado quizá como se esperaba, y aún así 14.5 pts de media en Euroliga. Mucho talento pic.twitter.com/qrmU9eyDy4 — Víctor Colmenarejo (@karusito83) July 24, 2026

La llegada de Lonnie Walker a la Euroliga revolucionó el panorama en su día. Su potencial se vio desde el primer momento y parecía que tras un periodo de adaptación podría liderar a un conjunto candidato al título. El Real Madrid Baloncesto fue uno de los equipos interesados en él en el pasado. Sin embargo acabó en Maccabi. Según ha informado el periodista Víctor Colmenarejo, el club blanco habría iniciado conversaciones para incorporarlo este mismo verano.

Lonnie Walker, un techo enorme

A pesar de que Lonnie Walker IV deslumbrara en sus inicios, su paso por la Euroliga no ha sido todo lo llamativo que podría ser. Muchos lo vieron como estrella de la competición, pero tras su salida de Zalgiris y su llegada a Israel su llama ha brillado con menos intensidad. A pesar de ello, sus puntos álgidos de forma llevan a pensar que su nivel podría catapultar a cualquier equipo si se regulariza. Por ello, en este momento puede ser una oportunidad de mercado interesante para el Real Madrid Baloncesto.

El Real Madrid Baloncesto podría encontrar en Lonnie Walker IV una apuesta aprovechando su relativo valle, para sumar un jugador élite a un precio menor. Además, la posición está más que cubierta, aunque su llegada podría ser un intento de Pedro Martínez de mandar a Andrés Feliz y Theo Maledon al dos.