La operación Lonnie Walker se complica con un equipo Euroliga por delante del Real Madrid

Al Real Madrid de Pedro Martínez apenas le faltan unos movimientos más para completar una plantilla diseñada con un objetivo muy claro: evitar que se repita una temporada en blanco como la pasada. La dirección deportiva busca los fichajes de jugadores de nivel contrastado, pero, por encima de todo, perfiles que se adapten a la perfección a la filosofía de juego y a las exigencias del técnico catalán.

Difícil la opción de Lonnie Walker

El nombre de Lonnie Walker vuelve a irrumpir con fuerza como posible refuerzo para backcourt del Real Madrid. No es la primera vez que el escolta de Reading aparece en la órbita blanca. Ya ocurrió en octubre de 2024, cuando el club madridista exploró su incorporación, aunque finalmente el estadounidense optó por aceptar la propuesta del Zalgiris Kaunas. Muchos meses después, su futuro vuelve a situarlo en el radar de la entidad blanca, pero en esta ocasión otro equipo de Euroliga parece haber tomado la delantera y amenaza con dejar al conjunto de Pedro Martínez sin una de las oportunidades más atractivas que ofrece el mercado.

Todo apunta a que el futuro de Lonnie Walker no pasa por continuar en el Maccabi Tel Aviv de Oded Kattash, pese a firmar una notable segunda temporada en la Euroliga con 15,2 puntos de promedio. Con la decisión de no seguir en Israel como punto de partida, el mercado se abre y ahí aparece el Real Madrid como uno de los grandes interesados en hacerse con sus servicios. Sin embargo, según informa SportKlub desde Serbia, el Partizan habría tomado ventaja en la carrera por el escolta estadounidense y amenaza con adelantarse al conjunto blanco en una operación de alto nivel.

Tanto el Real Madrid como el Partizan están rastreando el mercado en busca de un refuerzo para el perímetro, y el nombre de Lonnie Walker aparece como una de las opciones más atractivas. El escolta estadounidense ha sido ofrecido a ambos clubes, aunque en estos momentos sería el conjunto dirigido por Joan Peñarroya el que habría mostrado un mayor interés en cerrar su incorporación.

A sus 27 años, Walker aporta experiencia y talento ofensivo tras una trayectoria que comenzó en la Universidad de Miami y que le llevó a disputar 361 partidos en la NBA con las camisetas de San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers, después de ser elegido en el puesto 18 del Draft de 2018.

Partizan ficha a Luca Vildoza

Durante el fin de semana, el Partizan cerró el fichaje de Luca Vildoza para reforzar la dirección de juego, un movimiento que inicialmente podía interpretarse como un obstáculo para una posible ofensiva por Lonnie Walker. Sin embargo, ambos perfiles son perfectamente compatibles y el conjunto de Belgrado no descarta incorporar también al escolta estadounidense para completar un perímetro de máximo nivel a las órdenes de Joan Peñarroya.