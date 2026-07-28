El nuevo rol que los Sixers preparan para LeBron James a sus 41 años

A la espera de su conferencia de prensa de presentación, ya se sabe que el “King” recuperará su número 23 en Filadelfia. Pero eso no es todo: según ESPN, se rumorea que LeBron James debería desempeñar un rol más marcado de base la próxima temporada. Una forma de aprovechar sus cualidades como pasador para alimentar a los numerosos anotadores que lo rodean.

En efecto, deberá compartir el balón con Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey, quienes promediaron respectivamente 26.9 puntos, 28.7 puntos y 28.3 puntos en 2025-26. Sin mencionar a VJ Edgecombe o Anfernee Simons, que también disfrutan teniendo el balón en las manos.

Una fórmula ya probada con los Lakers

Mejor pasador de la liga y campeón de la NBA con los Lakers en 2019-20, cuando Frank Vogel lo instaló como principal organizador, LeBron James conoce bien este rol. Su utilización como creador permitiría a Maxey, Brown o Edgecombe evolucionar más sin balón, al tiempo que facilitaría las posiciones de Joel Embiid en la pintura.

Para su 24ª temporada, también cabe esperar que LeBron James se enfoque aún más en la organización del juego. En 2025-26, promedió 20.9 puntos y 7.2 asistencias. Se trató de su promedio más bajo en anotación desde su temporada de novato, que también cerró con 20.9 puntos por partido.

A los 41 años, el cuádruple MVP continúa preparándose en compañía de su nuevo compañero Tyrese Maxey. Los Sixers se alegran de recibir a “uno de los más grandes jugadores de la historia”, capaz de “generar un impacto inmenso” en cada lugar por donde ha pasado, según Mike Gansey, su nuevo presidente de operaciones.