Damian Jones, a un paso del Real Madrid… pero antes quiere conquistar esta liga

Damian Jones está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid y de reforzar la potente y larga rotación de pívots que está construyendo Pedro Martínez para afrontar una exigente temporada 2026-27, en la que el conjunto blanco podría rozar los 90 partidos oficiales. Sin embargo, antes de poner rumbo a la capital española, el pívot de Baton Rouge tiene un objetivo muy claro: conquistar el título de liga con su actual equipo y cerrar la campaña por todo lo alto.

Trotamundos de la NBA

Aunque el Real Madrid todavía no ha hecho oficial su incorporación, todo apunta a que el anuncio se producirá en los próximos días. Damian Jones reforzará un juego interior de enorme nivel diseñado por Pedro Martínez, en el que ya figuran Sarr, Pradilla, Okeke, Jantunen y Tavares, al que más adelante se sumará Garuba una vez supere su lesión. Además, el club blanco también trabaja para retener a Eli John Ndiaye y todo indica que igualará la oferta presentada por el Valencia Basket para hacer posible su vuelta desde la NBA.

Pese a que su fichaje aún no se ha oficializado, Damian Jones es un perfil que convence en los despachos del Real Madrid y cuenta con el visto bueno de Pedro Martínez, que lo considera una alternativa idónea para completar la rotación interior. A sus 31 años, el pívot formado en la Universidad de Vanderbilt y elegido con el número 30 del Draft de la NBA de 2016 acumula una amplia experiencia en la mejor liga del mundo, donde conquistó dos anillos con los Golden State Warriors y disputó un total de 294 partidos oficiales repartidos entre Warriors, Hawks, Suns, Lakers, Kings, Jazz y Cavaliers.

En 2024 decidió dar el salto al baloncesto internacional, primero con los Zhejiang Golden Bulls de la liga china y, posteriormente, con los Vaqueros de Bayamón, uno de los equipos más potentes de la BSN de Puerto Rico, donde está ofreciendo un rendimiento que ha vuelto a situarlo en el radar de varios clubes europeos.

En busca del título en Puerto Rico

Los Vaqueros de Bayamón afrontan las semifinales de los playoffs con el objetivo de repetir la hazaña lograda en 2025 y volver a levantar el título de la BSN. El conjunto puertorriqueño arrancó la serie con victoria ante los Criollos de Caguas (74-78), en un encuentro en el que Damian Jones fue una de las grandes figuras al firmar 16 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias. El pívot fue, junto a Jassel Pérez, una de las piezas determinantes para que Bayamón golpeara primero en la eliminatoria.

Para defender la corona, los Vaqueros han construido una plantilla repleta de talento y jugadores con amplia experiencia, diseñada para competir al máximo nivel en la fase decisiva de la temporada.

En la otra semifinal se miden los Leones de Ponce y los Santeros de Aguada, una eliminatoria que comenzó con triunfo contundente de Aguada por 70-93. Ivan Gandía lideró la exhibición ofensiva de los Santeros, acompañado por las grandes actuaciones de Joel Soriano y John Holland, en una primera victoria que coloca a los de Aguada con ventaja en la serie.

Estadísticas de Damian Jones en Puerto Rico

Los números de Damian Jones durante su etapa en China estuvieron lejos de ser los más brillantes de su carrera. Con los Zhejiang Golden Bulls disputó 42 encuentros la temporada 25-26, en los que firmó unos promedios de 9,7 puntos y 5,7 rebotes por partido, unas cifras inferiores a las esperadas para un jugador de su experiencia.

Tras finalizar su aventura en la CBA, el pívot estadounidense puso rumbo a Puerto Rico para incorporarse a los Vaqueros de Bayamón. Allí recuperó protagonismo y elevó su rendimiento durante la fase regular, registrando 14 puntos y 5,6 rebotes de media en los siete partidos que disputó, con una presencia en pista de 25 minutos por encuentro.