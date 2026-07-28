La bomba de mercado de la que todo el mundo habla en la Euroliga: Un MVP de la NBA en varias agendas

El mercado de fichajes en la Euroliga ha ido transformándose temporada tras temporada. La inflación aumenta y los superproyectos con verdaderos músculos económicos se suman a una competición que ya tenía sus propios ‘magnates’. Al poderío griego o turco se le han sumado Hapoel Tel Aviv o Dubai BC y parece que podrían ser más.

Un ‘trozo’ de la historia de la NBA podría acabar en la Euroliga

La vieja guardia de la NBA parece resistirse a dejar la liga. Actualmente la generación de los LeBron James, Kevin Durant o Russell Westbrook sigue dando de qué hablar en la mejor liga del mundo. A pesar de la edad singuen compitiendo al máximo nivel. Ahora, uno de esos icónicos jugadores parece estar entre los objetivos de mercado de fichajes de varios equipos Euroliga. Ya muchos habían puesto el ojo en el pasado.

"Russell Westbrook has passed his way into NBA history."



5th ALL-TIME in assists.



Congrats, Brodie! 👏 pic.twitter.com/AdEoBwhPxr — NBA (@NBA) March 18, 2026

Una de las grandes bombas del mercado de fichajes Euroliga la ha rescatado el periodista Gerard Solè. El periodista ha recopilado informaciones en la prensa internacional y ha informado que varios equipos de la máxima competición del viejo continente estarían interesados en hacerse con la superestrella de la NBA, Russell Westbrook. Hapoel Tel Aviv, Panathinaikos o Dubai BC.

¿Russell Westbrook podría aportar en su llegada a la Euroliga en el mercado de fichajes?

La noticia de la posible llegada de Russell Westbrook a la Euroliga en el mercado de fichajes ha revolucionado el panorama por la vitola que arrastra. Sin embargo, más allá de lo mediático toca pensar qué es capaz de aportar este jugador a sus 37 años de edad. Su rendimiento en la NBA ha decrecido respecto a lo que fue, pero aún sigue siendo un jugador capaz de liderar en pista a una franquicia de la mejor liga del mundo.

¿UN MVP NBA JUGANDO EN EUROLIGA? 💣



Según varias informaciones en Europa, Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv y Dubai Basketball pretenden el fichaje de RUSSELL WESTBROOK.



Con 37 años, ¿qué impacto podría tener Westbrook en la Euroliga? pic.twitter.com/H8Vwhp9rKk — Gerard Solé (@gsole14) July 28, 2026

Una de las dudas sobre la llegada a la Euroliga en el mercado de fichajes de Russell Westbrook es qué nivel puede sostener aún en esta competición. En buena medida va a depender de su adaptación al tipo de baloncesto que se practica en Europa, todo ello con el ego que puede tener un jugador que ha tocado los cielos de la NBA. Eso sí, viene de promediar más de 15 puntos, más de 5 rebotes y más de 5 asistencias.