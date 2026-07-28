El Barça Basket sorprende con el heredero de Shengelia que puede ser el fichaje del verano

Era difícil imaginar que a finales de julio el Barça Basket tendría tan avanzada la planificación de su plantilla después de atravesar meses de incertidumbre y numerosos obstáculos. El primero de ellos fue resolver el relevo en el banquillo tras la salida de Xavi Pascual, con la llegada de Aleksander Sekulic. Ahora, el club azulgrana también ha encontrado al sustituto de Tornike Shengelia y únicamente quedaría por incorporar una última pieza interior para cerrar definitivamente el juego bajo los aros.

¿Quién es Tosan Evbuomwan?

Era un movimiento esperado, pero el Barça Basket ya ha hecho oficial la incorporación de Tosan Evbuomwan hasta 2028. El ala-pívot británico, natural de Newcastle, dio sus primeros pasos en el baloncesto universitario entre 2019 y 2023 con los Tigers de Princeton, donde se convirtió en una de las grandes referencias de la Ivy League. Su rendimiento le llevó a ser nombrado jugador del año en 2022 tras promediar 15,2 puntos y 6,5 rebotes.

Pese a su brillante etapa en la NCAA, no fue seleccionado en el Draft de la NBA y tuvo que iniciar un camino profesional marcado por la dualidad en Estados Unidos entre la NBA y G League.

Una trayectoria marcada vivir experiencias entre la NBA y la G League, viendo como Evbuomwan llegó a disputar 50 partidos en la mejor liga del mundo defendiendo las camisetas de Grizzlies, Pistons, Nets y Knicks, formando parte además del equipo campeón de la NBA Cup con la franquicia neoyorquina en diciembre. Paralelamente, brilló en la G League con los Greensboro Swarm, donde conquistó el título promediando 17,4 puntos y 7 rebotes por encuentro, unos números que le valieron para ser elegido MVP de las Finales.

Tosan Evbuomwan reforça el joc interior del Barça.https://t.co/Dy9ibtOwqA — Barça Basket (@FCBbasket) July 27, 2026

Sin contrato NBA

El ala-pívot de 25 años afrontó el inicio de la offseason con el objetivo de encontrar una nueva oportunidad en la NBA, después de haber acumulado unas ganancias de 1,2 millones de dólares en la liga. Sin embargo, su agente George Langberg llevaba semanas trabajando en una alternativa que podía abrirle las puertas de su primera gran aventura internacional. El interés del Barça Basket por hacerse con sus servicios, especialmente tras confirmarse la salida de Shengelia del Palau, terminó convirtiéndose en una opción cada vez más atractiva para el jugador británico.

Y Tosan Evbuomwan se convirtió en el noveno fichaje del Barça Basket, firmando un contrato hasta el 30 de junio de 2028. Un movimiento de gran relevancia para el proyecto azulgrana, ya que el ala-pívot de Newcastle puede convertirse en una de las grandes incorporaciones de la Euroliga y en la apuesta diferencial del equipo dirigido por Aleksander Sekulic.

Sus condiciones atléticas, su capacidad para aportar en ambos lados de la pista, su impacto en el rebote y su amenaza desde el perímetro convierten a Evbuomwan en un perfil con potencial para marcar diferencias en Europa durante los próximos años.

Pros y contras en Tosan Evbuomwan

Su físico es una de sus grandes virtudes y así lo plasmó ya en NCAA con Princeton. Fuerte en el contacto, con gran envergadura y un bajo centro de gravedad, es capaz de castigar los desajustes defensivos atacando a jugadores exteriores. Su mayor valor diferencial aparece en el short roll, donde destaca por su capacidad para leer el juego y generar ventajas como pasador.

Esa polivalencia táctica encaja con la tendencia actual del baloncesto europeo, a la espera de crear un interesante binomio interior junto a Nebo, que busca interiores capaces de conectar la ofensiva y aportar fluidez. Aun así, debe mejorar su consistencia en el tiro, especialmente tras bote y en situaciones de catch and shoot.

En defensa combina fuerza y movilidad para cambiar de emparejamiento, aguantar ante ala-pívots físicos y defender en el perímetro, elemento clave del libro de Sekulic dentro de esa parcela. Además, su inteligencia le permite anticiparse en las líneas de pase y ser importante en las ayudas defensivas.