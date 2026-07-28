Obradoiro va con todo tras cerrar a su base y apunta a dos interiores de renombre

El regreso a la Liga Endesa ha obligado al Monbus Obradoiro de Diego Epifanio a afrontar una profunda reconstrucción de su plantilla. A finales de julio, el conjunto gallego ya ha cerrado cuatro incorporaciones, aunque gran parte del trabajo sigue centrado en apuntalar el juego interior, una pieza clave para un proyecto cuyo principal objetivo será asegurar la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español.

Brandon Childress llega a Santiago

Encontrar al base titular era una prioridad para el Monbus Obradoiro, que ya contaba en la dirección de juego con Olle Lundqvist y Sergi Quintela. El elegido ha sido Brandon Childress. El director de juego estadounidense, de 28 años, llega a Galicia procedente del Bursaspor turco, donde firmó una notable temporada con promedios de 15 puntos y 6,8 asistencias en la liga doméstica. Además, también dejó su sello en la Basketball Champions League, competición en la que promedió 10,5 puntos, 5,5 asistencias y 2,7 rebotes por encuentro.

Nacido en Detroit, Childress ocupará una de las dos plazas de extracomunitario del Monbus Obradoiro junto a Alex Barcello. Formado en la Universidad de Wake Forest, el base estadounidense ha construido una sólida trayectoria internacional con etapas en Grecia, la NBA G League, Estonia, Alemania, Lituania y la República Dominicana. Su llegada supone el cuarto refuerzo del conjunto gallego este verano, tras las incorporaciones de Caleb Agada (Hiopos Lleida), Leo Meindl (San Pablo Burgos) y Alonso Faure (Alimerka Oviedo).

Obradoiro en busca de dos pívots

Con el backcourt ya definido por Diego Epifanio, el Monbus Obradoiro centra ahora sus esfuerzos en reforzar el juego interior. En los últimos días apareció la opción de Artem Pustovyi, procedente del MoraBanc Andorra, pero el gran objetivo de la entidad gallega es Joel Soriano, cuyo fichaje estaría muy encaminado.

El pívot, con nacionalidad dominicana y licencia Cotonou, aportaría presencia física, capacidad anotadora cerca del aro y una notable fortaleza en el rebote. Además, cuenta con experiencia en la Liga Endesa tras sus etapas en Valencia Basket y Casademont Zaragoza, un factor que encaja en el perfil buscado por el conjunto gallego para consolidar su regreso a la máxima categoría.

La otra alternativa que figura en la agenda del Monbus Obradoiro es Amar Alibegovic, actualmente sin equipo después de su paso por el Covirán Granada la pasada temporada. El interior bosnio, formado en la NCAA, dejó buenas sensaciones en su estreno en la Liga Endesa, donde firmó unos promedios de 12,6 puntos, 3,8 rebotes y 9,4 créditos de valoración por encuentro con el conjunto nazarí.