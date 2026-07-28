La cifra que los Knicks deberían pagar a Karl-Anthony Towns, y por qué complica todo el proyecto

La cuestión del “second apron”, y sobre todo el temor que inspira, ocupa la mente de todos los directivos de la NBA. En especial los de los Knicks, que se han visto obligados a tomar decisiones difíciles este verano para no agravar aún más su masa salarial. Fue precisamente por esta razón que Mitchell Robinson firmó con los Celtics.

Esta situación claramente no es puntual, y la franquicia de Nueva York sabe que los problemas volverán pronto. Un expediente se anuncia particularmente complicado: el de Karl-Anthony Towns, elegible para una extensión desde este mismo verano.

Both Karl-Anthony Towns and Josh Hart are extension eligible for the Knicks this summer.



Towns is already eligible for a 4yr $272m extension & Hart is eligible for a 4yr $131m extension on Aug. 10th.



All eyes are on if those two are willing to sign for friendlier discounts. pic.twitter.com/Guv4Plxvyf — SleeperKnicks (@SleeperKnicks) July 23, 2026

Las cifras sobre la mesa

Le restan dos años de contrato: el primero por $57 millones y el segundo, en 2027-28, por $61 millones bajo la forma de una “player option”.

Si extiende ahora, “KAT” puede aspirar a hasta $272 millones en cuatro temporadas. Si espera a 2027 y no activa su último año de contrato, la cifra sería ligeramente menor: $266 millones en cuatro años. Finalmente, si cumple su contrato actual y firma uno nuevo en 2028, el cheque podría ser aún mayor.

Para los Knicks, el problema sigue siendo el mismo: representa una cantidad enorme de dinero, especialmente para un jugador que cumplirá 31 años en noviembre.

¿Quién hará sacrificios?

También hay que tener en cuenta los contratos importantes de OG Anunoby y Mikal Bridges en los próximos años, así como la futura extensión de Jalen Brunson. El MVP de las Finals 2026 podrá extender en 2028 y espera recuperar los dólares ($113 millones, nada menos) que dejó en el camino en 2024.

“Es evidente que me gustaría que los Knicks me traten como corresponde. Cualquiera lo desearía. Hice sacrificios”, había indicado recientemente el base. Sin olvidar que Josh Hart también tiene dos años más de contrato, con una última temporada en “team option” en 2027-28.

En resumen, los Knicks van a tener que tomar decisiones fuertes, a menos que algunos jugadores acepten ellos también hacer sacrificios para facilitar las cosas.

Jalen Brunson hizo su parte hace dos años. ¿Hará Karl-Anthony Towns lo mismo para quedarse en Nueva York?