Después de Willy Hernangómez llega el siguiente objetivo de Unicaja

El Unicaja Málaga de Txus Vidorreta continúa tomando forma. Tras hacer oficial el fichaje de Willy Hernangómez, la dirección deportiva ya centra todos sus esfuerzos en cerrar la siguiente incorporación. Según informa La Opinión de Málaga, la operación se encuentra muy avanzada y supondría la cuarta llegada del verano. Mientras tanto, el club mantiene abiertos otros frentes en el mercado con el objetivo de incorporar un escolta y un pívot en los próximos días para completar la plantilla.

Unicaja tiene perfilado el fichaje de Amine Noua

Amine Noua es el ala-pívot elegido por Txus Vidorreta para reforzar la posición de cuatro y compartir protagonismo con Tyson Pérez, cuya continuidad sigue en el aire ante el interés de Valencia Basket. El perfil del internacional francés encaja con la idea de juego del técnico vasco, que busca un jugador capaz de aportar equilibrio, abrir el campo con su amenaza exterior, jugar con movilidad y complementarse a la perfección con el pívot dentro de un sistema con roles muy definidos.

Amine Noua es un auténtico trotamundos del baloncesto europeo. El ala-pívot francés conoce la Liga Endesa tras su paso por Covirán Granada y, posteriormente, continuó su carrera lejos de España con experiencias en Satria Muda Pertamina y Aris la pasada temporada. Juanma Rodríguez tendría prácticamente encarrilada su incorporación a falta del anuncio oficial, apostando por un perfil muy reconocible dentro de la filosofía de Txus Vidorreta, similar al papel que desempeñaron jugadores como Abromaitis o Doornekamp en Tenerife. Un tipo de cuatro abierto, versátil y con capacidad para aportar equilibrio que el nuevo técnico cajista ha utilizado con frecuencia en sus equipos.

El ala-pívot francés cerró la pasada temporada con unos registros destacados en la competición doméstica griega, donde promedió 17,8 puntos y 6,2 rebotes por partido. En el escenario europeo sus cifras se situaron en 14,2 puntos y 6 capturas de media, manteniendo una de sus principales virtudes como amenaza exterior. Su capacidad para generar desde el triple dejó un mapa de tiro muy interesante en ambas competiciones, una característica que ya había mostrado anteriormente en etapas como Fenerbahce, Covirán Granada o Tortona y que encaja con el perfil que busca Unicaja.

¿Qué queda en Unicaja por fichar?

El puesto de ala-pívot parece tener ya dueño y todo apunta a que será Amine Noua. En los últimos días también sonó con fuerza el nombre de Nikola Mirotic, aunque el hispano-montenegrino deberá seguir buscando destino para la temporada 2026-27. Con la llegada del francés prácticamente encarrilada, el Unicaja solo tendría pendientes dos incorporaciones para cerrar su plantilla: un jugador exterior que refuerce el backcourt y un pívot que complete la rotación interior junto a Willy Hernangómez y David Kravish.

Roster Unicaja 2026-27