¿Cómo planificar un mercado de fichajes así? El Real Madrid encuentra serias dificultades

El Real Madrid Baloncesto afrontaba el verano con ánimo de hacer una reestructuración importante en el mercado de fichajes. Los resultados no habían sido los esperados y los cambios parecían un imperativo. Poco a poco van apuntalando el equipo. Sin embargo, las situaciones adversas no dejan de sucederse y hay mucha incertidumbre que manejar.

El Real Madrid Baloncesto planifica con varios frentes abiertos

Cambiar una dirección técnica, un banquillo y una plantilla no era un desafío sencillo para el Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes. Ya de por sí el reto era mayúsculo, pero más aún con las circunstancias que lo rodean. Una de las más importantes es la situación de Mario Hezonja. Todo el lío en el que está inmiscuido dificulta las operaciones.

Η Ρεάλ δεν δίνει το LoC του Χεζόνια στους Καβαλίερς, επειδή ο Κροάτης βρήκε ομάδα στο NBA μετά από την διορία της 20ης Ιουλίου. Την ίδια στιγμή, τον διατηρεί στο ρόστερ της στην ιστοσελίδα του συλλόγου, το οποίο είναι ανανεωμένο με τις μεταγραφές των TLC, Πραντίγια, Γιάντουνεν. pic.twitter.com/Dx9ve8E5yo — Harris Stavrou (@harris_stavrou) July 28, 2026

El Real Madrid Baloncesto apuntala un roster sin saber si los derechos de Mario Hezonja en Europa pueden regresar, si puede haber entrada de dinero en forma de compensación o si directamente va a permanecer en el club. De hecho, a pesar de todas las informaciones del abono de la cláusula y el correspondiente contrato firmado con Cleveland, aún figura en la web madridista. Al mismo tiempo, Jantunen y Pradilla han aterrizado en el club, se igualó el derecho de tanteo por Ndiaye y Almansa aún no ha partido.

La incertidumbre en el mercado de fichajes

La situación con Mario Hezonja ya dificulta seriamente el mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, hay más incertidumbre en el club. La oferta por Eli Ndiaye, haciendo uso del derecho de tanteo, dibuja una situación en la que se desconoce si acabará queriendo regresar. Por el momento no se conocen ni las intenciones del jugador ni las del conjunto, pero su operación podría depender de muchas circunstancias.

Varias de las dificultades del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes pasan por su línea interior. Al margen del lío con los cuatros del conjunto, también hay preguntas sobre las operaciones al cinco. Tendrán que suplir a Alex Len, pero también hay dudas sobre cómo han de hacerse las cosas con Usman Garuba. Su grave lesión levanta suspicacias sobre su vuelta. En el corto plazo no estará y tampoco se debería apresurar su vuelta, sobre todo tras un curso en el que no ha podido rendir por problemas físicos arrastrados. Muchos se preguntan cómo han de operar teniendo esta información.