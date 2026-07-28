El Real Madrid iguala el tanteo por Ndiaye, pero… ¿Y ahora qué?

El mercado de fichajes está dando mucho de qué hablar, sobre todo entre el Real Madrid Baloncesto y el Valencia Basket. La primera contienda fueron las marchas de Pedro Martínez y Jaime Pradilla a la capital de España. Posteriormente, Eli Ndiaye, objetivo taronja, también fue motivo de pugna por talento entre ambos.

El Real Madrid Baloncesto le cierra la primera puerta en el mercado de fichajes, pero no está todo dicho

El Real Madrid Baloncesto se movió en el mercado de fichajes para igualar el derecho de tanteo de Eli Ndiaye. El jugador hasta el momento de Atlanta Hawks parecía poder acabar en el Valencia Basket, pero la intromisión blanca tiró por tierra la operación, manteniendo sus derechos en Liga Endesa ACB. A pesar de ello, no significa que vaya a vestir de blanco.

🏀🔵 Real Madrid, Valencia'nın Eli Ndiaye için yaptığı teklifi karşılayıp oyuncuyu kadrosuna katma kararı aldı.



📍 Real Madrid'in bu hamle için 3 nedeni:



➡️ Ndiaye'nin kendi alt yapısından çıkması.

➡️ Pedro Martinez'in sistemine uyum sağlama potansiyeli.

➡️ Ligde yerli oyuncu… https://t.co/JltdCtFeiy pic.twitter.com/UlqQsOA0jX — Hızlı Hücum (@hizlihucum) July 24, 2026

El hecho de que el Real Madrid Baloncesto igualase la oferta haciendo uso de su derecho de tanteo en el mercado de fichajes no significa que vaya a ser nuevo ala-pívot blanco. El Valencia Basket no habrá adquirido la potestad de contar con el jugador en el país, pero solo se hará madridista si el propio Eli Ndiaye decide regresar al país en el que irrumpió. Se desconoce si el conjunto madrileño se encuentra en trámites para convencer al jugador.

Los planes de futuro de Eli Ndiaye

La continuidad en la NBA parece complicada y habrá que ver dónde recala Eli Ndiaye. El ala-pívot tendrá que decidir si quiere regresar a la que fue su casa. De blanco irrumpió en el baloncesto profesional, pero también fue una etapa en la que las oportunidades no fueron muchas y podría ser un paso atrás si regresase y no tuviera minutos. Su juventud parece pedir rodaje, sobre todo tras la lesión que le dejó fuera este curso.

Valencia Basket parecía un buen destino para Eli Ndiaye. El ex del Real Madrid Baloncesto encajaba como un guante en la filosofía del equipo taronja. Además, es un proyecto que está renovándose y en el que podría haber oportunidades y minutos para él. Sin embargo, sumaron un perfil verdaderamente similar ante la negativa. Habrá que ver qué acaba sucediendo con el cuatro hispano-senegalés. Incluso recalando en el cuadro madrileño, podría verse alguna fórmula de cesión o buy-out para que vista otra camiseta.