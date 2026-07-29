El lío con Mario Hezonja crece aún más: La NBA sospecha y se avecina batalla legal con el Real Madrid

El Real Madrid Baloncesto está viviendo con Mario Hezonja el que probablemente sea el culebrón del verano. El jugador ya empezó con mal pie a la hora de ejecutar su cláusula. Ahora, cuando parecía que la tormenta mediática amainaba se conocen nuevas informaciones que ponen todo patas arriba.

La sospecha de la NBA con la estrella del Real Madrid Baloncesto

Mario Hezonja ejecutó su cláusula NBA con el Real Madrid Baloncesto, aunque las informaciones hablaban de que no llegó a abonarla en su momento. Las sospechas de que no había una franquicia americana detrás y que su idea era irse a Dubai BC se acrecentaban. Sin embargo, irrumpió Cleveland Cavaliers y el culebrón parecía tocar su fin. A pesar de ello, parece que aún quedan episodios de la saga.

EuroLeague star Mario Hezonja has agreed to a one-year, $2.8 million deal to sign with the Cleveland Cavaliers, Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN. pic.twitter.com/CmZV8zZIuw — Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026

Una de las cuestiones que más suspicacias levantó fue que Mario Hezonja realizara ese movimiento perdiendo mucho dinero. Su salario en la NBA era menor que en el Real Madrid Baloncesto, algo anómalo cuanto menos. Según ha informado en el día de hoy Luigi Maggi, en la mejor liga del mundo crece la sospecha de que el croata está usando el movimiento como puente para poder salir a otro equipo Euroliga. De hecho, irrumpe la posibilidad de firma y liberación con Cleveland.

Mario Hezonja, lío legal con la NBA y su antiguo equipo

Una de las noticias del día en lo que al lío con Mario Hezonja se refiere es la que ha publicado también el periodista italiano. Según sus fuentes, la NBA podría realizar una investigación para bloquear lo que podría ser una operación artificial con el fin de evitar que se produzca. Además, el Real Madrid Baloncesto también podría salir ganando con todo ello.

🚨 The Mario Hezonja saga is shaking European basketball:



• His move to the Cleveland Cavaliers has suddenly stalled

• Real Madrid claims the NBA exit clause was not properly executed

• There is growing suspicion that the NBA could be only a bridge to another EuroLeague team… pic.twitter.com/4UJOtpwEwF — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) July 29, 2026

Mario Hezonja ya a mitad de curso cambió de agente al rey del mercado de fichajes, Misko Raznatovic, y podría haber urdido desde el principio todo este plan. El Real Madrid Baloncesto podría sacar tajada en el caso de que la NBA se ponga estricta con el asunto. Un acuerdo de compensación o la retención de esos derechos en Europa podrían ser los resultados de la contienda burocrática.