La estrella del Real Madrid vuelve al ojo del huracán: Regresa a la NBA tras la polémica con la liga

Mario Hezonja y el Real Madrid Baloncesto separan sus caminos tras unos días de polémicas constantes. El conjunto blanco tendrá que suplir la que probablemente fuese la gran estrella de las últimas temporadas. Todo lo relativo a su adiós ha sido extraño. El tiempo, las formas y, ahora, el destino.

La estrella del Real Madrid Baloncesto incumple su polémica promesa con la NBA

La solicitud de activación de la cláusula NBA no fue acompañada del desembolso. Además, hasta el momento no había franquicia detrás que sustentara el movimiento. En este sentido, la marcha de Mario Hezonja del Real Madrid Baloncesto ya estaba siendo extraña. Sin embargo, la aparición del interés de Cleveland Cavaliers desencalló la operación.

Mario Hezonja said in 2022 that he would not return to the NBA:



"I'm not going to return to the NBA. I didn't get the respect I deserved. Also, in my opinion, the NBA is more a show than the game itself."



Four years later, he would sign a 1-year deal with the Cavs pic.twitter.com/T2audtAaC9 — SleeperCavs (@SleeperCleCavs) July 26, 2026

La polémica ya envolvía el caso de Mario Hezonja y el Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, la constatación de su salida a Cleveland Cavaliers no ha hecho más que avivar aún más la llama. El croata hace apenas un año afirmaba: “No voy a regresar a la NBA. No recibí el respeto que merecía. Además, en mi opinión, la NBA es más un espectáculo que el juego en sí”. Ya de por sí, choca con la buena nueva del día, pero más aún si se conocen las cifras.

Mario Hezonja dice adiós por menos dinero

A los conjuntos europeos a menudo les cuesta retener el talento. Muchas veces por el prestigio que otorga jugar en la mejor liga del mundo, la NBA. En otras, simplemente porque los montantes que se manejan en EEUU no están al alcance de los clubes del viejo continente, ni siquiera de entidades como Real Madrid Baloncesto, Barça Basket, Olympiacos… Sin embargo el caso de Mario Hezonja es verdaderamente extraño.

Acorde a las informaciones de Encestando, Mario Hezonja cobrará en Cleveland Cavaliers 2,5 millones de euros brutos. Para poner en contexto, el croata iba a percibir en el Real Madrid Baloncesto 4,7 millones de euros brutos. Había muchas dudas sobre la operación y muchos pensaron que sería una cortina de humo para acabar en Dubai BC. Sin embargo, el tiempo ha acabado por invitar a pensar más en un salto al vacío.