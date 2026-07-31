¡El proyecto de Tony Parker patas arriba! Barça Basket y Real Madrid, a por la guinda del pastel

El mercado de fichajes de la Euroliga está teniendo, para bien y para mal, un nombre propio ASVEL Villeurbanne. Los franceses vienen de años aciagos a nivel competitivo en la liga. Sin embargo, Tony Parker parecía querer dar un giro a la situación y convertirlos en una referencia europea. Los comienzos fueron brillantes, pero las turbulencias llegan. Real Madrid Baloncesto y Barça Basket podrían aprovecharlas.

Un superproyecto a la deriva, críticas en Francia y un preocupante comunicado

El superproyecto iniciado en el mercado de fichajes de este verano en la Euroliga podría dar un vuelco. Los franceses sumaron piezas como Sylvain Francisco, Armoni Brooks o Daniel Theis, entre otros. Sin embargo, el pago de la cláusula del ex de Zalgiris por parte de Panathinaikos fue la primera pieza del dominó. Tras su salida sin debutar los rumores comenzaron a cernirse sobre otras estrellas. El comunicado del club no tranquiliza a su afición.

Communiqué officiel



En pleine préparation de la saison 2026-2027, LDLC ASVEL fait face à une révision de son budget pour la saison à venir.



Plus d’informations : https://t.co/Q8GkzLb5VN pic.twitter.com/RYNRTGXSQV — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 30, 2026

Acorde a lo que ha informado el propio club, ASVEL estaría sumido en problemas presupuestarios severos. En Francia ya ha habido aluvión de críticas. El famoso periodista Romain Molina criticó fuertemente al mandatario: “Tony Parker, hace años que en ASVEL está llevando a cabo uno tras otro asuntos turbios (…) solo porque se llama Tony Parker, hacen la vista gorda (…) Los salarios que nunca se pagarán a los jugadores, las promesas vacías que se hacen y las mentiras que se dicen también deben terminar”. Barça Basket y Real Madrid Baloncesto podrían aprovechar la coyuntura.

Barça Basket y Real Madrid Baloncesto ante una última bala en el mercado de fichajes Euroliga

Las plantillas de Real Madrid Baloncesto y Barça Basket tienen algunos debes muy marcados. El Barça Basket sigue buscando un center top que marque diferencias. Los blancos llevan tiempo detrás de un escolta anotador. El mercado de fichajes Euroliga está muy avanzado y a ambos equipos ya prácticamente no les quedan jugadores contrastados que incorporar, únicamente apuestas. Sin embargo, el descalabro del proyecto de Tony Parker abre una puerta de acceso a dos estrellas. El portal Encestando habla de interés real.

🚨 Real Madrid will make an offer to Armoni Brooks if he decides to leave ASVEL, just as Sylvain Francisco did, Im told.



Negotiations could heat up in the coming hours. Partizan had also made an offer to the player before he signed with the French team. pic.twitter.com/FEEdDQpZ4E — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) July 29, 2026

La opción de Daniel Theis para el Barça Basket y de Armoni Brooks para el Real Madrid Baloncesto parecen la última oportunidad en el mercado de fichajes de firmar estrellas Euroliga contrastadas. Por el momento solo suenan opciones provenientes de descartes NBA o G-League, que si bien pueden tirar la puerta abajo, tienen mayor riesgo. Ya se ha visto con Sylvain Francisco que no es descabellado y las últimas informaciones probablemente hagan que los propios jugadores contemplen la opción.