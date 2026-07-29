Un héroe de Força Lleida regresa a casa en el mercado de fichajes

Força Lleida sigue asentado una temporada más en Liga Endesa ACB y de nuevo está ante un mercado de fichajes que le permita seguir aferrado a la competición. A pesar de que actualmente se dé por hecha su presencia en la primera división del baloncesto español, muchos recuerdan aquel ascenso en la temporada 23-24, en la que un roster liderado por jugadores como Kenny Hasbrouck, Kur Kuath o Jaume Lobo llevaron a la gloria al conjunto.

El hombre del ascenso vuelve a Força Lleida en el mercado de fichajes

La temporada de varios jugadores en aquel último curso de Força Lleida en Primera FEB fue destacada. Sin embargo, cuando el aficionado promedio recuerda aquellos momentos, seguramente, tenga muy presente aquella final contra Movistar Estudiantes. En aquel encuentro el mejor fue Kur Kuath, que firmó 16 puntos y 8 rebotes en tan solo 21 minutos de juego. Su impacto fue mayúsculo, +19 con él en pista.

La salida de Kur Kuath de Força Lleida se dio ese mismo verano y su carrera ha pasado por claros y oscuros. Después de aterrizar en la Liga Endesa ACB en el pasado mercado de fichajes en Gran Canaria, regresa a la disciplina de Barris Nord. Según ha informado Encestando, el center de Sudán del Sur volverá a la que fue su casa para disputar una nueva temporada en la máxima competición del país tras el descenso de los canarios.

Kur Kuath ¿Qué se puede esperar de él?

Kur Kuath aterrizó en el mercado de fichajes de Liga Endesa ACB del pasado curso tras una temporada excelsa en Hamburg Towers. El sursudanés firmó unos números excelentes en Eurocup y Budesliga. Sus promedios, por encima de los 10 puntos y de los 7 rebotes maravillaron al panorama internacional. Sin embargo, el ex de Força Lleida no tuvo un buen paso por Gran Canaria.

El nuevo @flleida avanza con dos fichajes que ya tienen cerrados, el base Darius McGhee, que tiene pasaporte armenio, y el pívot Kur Kuath, que regresará al club para una segunda etapa con ellos.

El fichaje de un ala-pívot es lo que les resta — www.encestando.es (@webEncestando) July 29, 2026

Tras una temporada aciaga en Gran Canaria, el pívot que un día brilló en Força Lleida en Primera FEB regresa a la que fue su casa en el mercado de fichajes, esta vez para disputar la Liga Endesa ACB. Su juego se fundamenta en aprovechar las ventajas de sus compañeros. Un buen continuador de pick and roll con capacidad de intimidación. Su rendimiento, por tanto, está muy marcado por lo colectivo. El cuadro insular no carburó y el combinado catalán puede ser una prueba para ver si aquella versión dominante se esfumó o fue un tema de contexto.