Durant compara a los Sixers de LeBron con sus Warriors, uno de los “superequipos” más grandes de la historia de la NBA

Para Kevin Durant, esta nueva versión de los Sixers le recuerda mucho a los Warriors a los que se unió en 2016 para formar uno de los “superequipos” más grandes de la historia de la NBA.

Presente en un evento organizado por USA Basketball, el alero de los Rockets no ocultó su entusiasmo ante la plantilla reunida por los Sixers.

“La última vez que un equipo alineó a tres jugadores con más de 20 puntos de promedio, todo el mundo decía que era injusto. Eran los Warriors con los que yo jugaba. Ahora, los Sixers tienen cuatro jugadores capaces de promediar 25 puntos. Así que sí, creo que serán candidatos al título. Será un equipo muy divertido de ver. El League Pass se va a calentar.“

El argumento de Durant se sostiene. La temporada pasada, Jaylen Brown promedió 28,7 puntos con Boston, Tyrese Maxey 28,3 y Joel Embiid 26,9. En cuanto a LeBron James, limitado a 20,9 puntos con los Lakers, superó la barrera de los 20 puntos en 20 de sus 23 temporadas en la NBA.

La NBA saldrá beneficiada

Sobre el papel, Philadelphia cuenta así con una de las concentraciones de talento ofensivo más impresionantes de la liga, y el paralelismo con los Warriors resulta lógico. En su momento, al unirse a Golden State en el verano de 2016, Durant se incorporó a un equipo ya liderado por Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. El resultado: tres Finales de la NBA consecutivas, dos títulos y dos trofeos de MVP de las Finales para KD.

El cuatro veces All-Star considera que el nacimiento de este nuevo “superequipo” solo puede ser una buena noticia para la NBA.

“Solo puede ayudar a la liga. Había muchísima gente esperando conocer la decisión de LeBron“, continuó, admitiendo que él mismo no sabía nada al respecto. “No sabía absolutamente nada. LeBron es muy discreto con este tipo de cosas. Siempre hay mucho ruido a su alrededor, pero nunca se sabe realmente qué tiene en mente.“

Finalmente, se mostró contento por la decisión de su antiguo compañero en el Team USA: “Estoy feliz por él. Se une a un equipo que tiene una verdadera oportunidad de ganar. Philadelphia es un gran mercado, con una afición fantástica. Es una excelente noticia para la liga.“