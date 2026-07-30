¿El nuevo ‘descubrimiento’ de Vitoria? Un base todoterreno a un paso del Kosner Baskonia

El Baskonia vuelve a tirar de arqueología de mercado de fichajes para descubrir un perfil atípico pero repleto de potencial físico y talento generador. Según ha adelantado el periodista Chema de Lucas, el conjunto azulgrana está a un paso de cerrar el fichaje de Damion Baugh, un base todoterreno que ha destacado por su capacidad para dominar los partidos desde la dirección y el físico.

ÚLTIMA HORA: El base Damion Baugh (1.93 m.; 25 a.), a punto de fichar con el Kosner Baskonia.



Ha batido el récord de asistencias (18) en la BAL y logrado el primer triple-doble con 11+11+10.



BREAKING: Damion Baugh (1.93 m.; 25 y.o.) is close to a deal with Kosner Baskonia. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 30, 2026

De hacer historia en África a rozar la Euroliga: ¿Quién es Damion Baugh?

Formado en la NCAA entre Memphis Tigers y TCU Horned Frogs, Baugh es un ‘point-guard’ moderno con un físico imponente para la posición que destaca por su visión de juego y su intensidad defensiva. Pese a no salir elegido en el Draft de 2023, el estadounidense logró debutar en la NBA disputando 15 partidos con Charlotte Hornets en la temporada 2024-25, dejando promedios de 7,3 puntos y 3,7 asistencias.

Sin embargo, el nombre de Baugh sonó con fuerza a nivel internacional durante su paso por la BAL (Basketball Africa League) con el Al Ahly. Allí dejó actuaciones históricas:

Récord histórico de la competición: Firmó un partido brutal de 18 asistencias en un solo encuentro.

Firmó un partido brutal de en un solo encuentro. Primer triple-doble de la BAL: Logró una tarjeta histórica de 11 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

El antídoto del Baskonia para el baloncesto moderno

Más allá de la anécdota del récord africano o su paso por la G-League, el fichaje de Damion Baugh responde a un patrón muy claro que el Baskonia suele buscar cuando necesita reconstruir su línea exterior con frescura. Baugh no es el típico base norteamericano anotador de suspensión tras bote; es un base pasador de perfil ‘box-to-box’, un tipo de 1,93 metros con mucha envergadura, capaz de rebotear, apretar en la primera línea de pase (llegó a ser líder de robos en la G-League) y acelerar las transiciones. Una apuesta con un margen de crecimiento enorme que encaja en el ADN vitoriano: descubrir al talento antes de que explote definitivamente en el escaparate de la Euroliga.